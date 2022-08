Natur atmen in den Bergen Norwegens.

Rúnahild Kvitbjarkan stammt originär aus Frankreich, ist aber nun schon seit einigen Jahren in Norwegen ansässig. Anfangs war sie noch als ELIWAGAR musikalisch aktiv. Unter dem Künstlernamen RÚNAHILD hat die schamanische Folk-Künstlerin bisher sechs Alben sowie zuletzt eine EP erschaffen - in 2017 "Seidgaldr" und "Seidrúnar", im Folgejahr "Seidsang", im Jahr danach "Seidhjallar" und "Seidfylgjur" , in 2020 "Astralseid" und im vorigen Jahr "Sacred Feminine". Dadurch und durch ihr sanftes, natürliches Wesen hat sie eine stetig wachsende Fangemeinde erzielt.

"Wounded Healer" mit acht Tracks erzielt einen heilsamen Effekt, wie ich nach mehrmaligem Hören immer wieder feststellen konnte. Durch Verwendung von Leier, Flöte, Schlagzeug, Kokle, Keyboard, Hirschgeweih, Bullroarer, Eulenflöte, einer Eulenkreischaufnahme von Benboncan, einer Aufnahme von Donner und Windspiel sowie ihren eigentümlichen Stimmeinsatz erzeugt Rúnahild das Gefühl, man säße direkt neben ihr in den hohen, nordischen Bergen am Feuer und erhalte rituellen Segen sowie Einsicht, während man sie auf ihrer musikalischen Reise durch "Wounded Healer" begleitet. Doch ursprünglich entstand das Album im Rahmen der Selbstheilung der Musikerin, während sie sich mit ihrem bisherigen Leben auseinandersetzte, wie sie näher ausführt:

"Wounded Healer ist meine eigene Reise und mein eigener Prozess zur Heilung vergangener Traumata. Ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, meinen Weg zurück zur Quelle meiner inneren Dunkelheit und dem Grund für die soziale Angst und Depression zu finden, die mein Leben von Anfang an stark beeinflusst haben. Auf dieser Reise habe ich verstanden, dass meine eigenen schmerzhaften Erfahrungen durch die ungelösten Traumata in meiner Familie verdorben wurden, die sich auf mich auswirkten. Ob durch Genetik weitergegeben oder dadurch, wie ihre Anwesenheit, Handlungen und Energien mein Leben beeinflusst haben, ich wurde mir der Ahnenmuster bewusst, die in Disharmonie in mir schwingen, was transformiert werden muss.

Schicht für Schicht bin ich tiefer in das innere Meer meines Unbewussten eingetaucht, mit Mutter Natur, die mir Schutz bietet und mich immer an die Magie dieser Welt erinnert, und mit Musik, um mir eine Möglichkeit zu geben, mich auszudrücken, wenn ich sonst still geworden bin. Schicht für Schicht kam ich der Quelle meines Schmerzes näher. Die Härten, Gewalt und Misshandlungen, die ich in meiner Familie erfahren habe, haben eine tiefe, offene Wunde hinterlassen, die meine eigene Art, auf diese Welt zu kommen und das Leben zu erfahren, beeinflusst hat.

Also hatte ich eine Trommelreise, die ich initiierte, indem ich den Geist all meiner Vorfahren einlud, sich mir anzuschließen und zu heilen, während ich in mir heile. Und als ich auf der Suche nach Antworten in der Zeit zurückreiste, kamen alte Wunden und vergessene Erinnerungen, die in meinem Unterbewusstsein verborgen waren, wieder an die Oberfläche. Und so sah ich die Gesichter meiner Vorfahren und ich konnte in ihren Augen den enormen und tief verwurzelten Schmerz sehen, der sie gequält hatte. Ich konnte spüren, wie ihre eigenen Lebenserfahrungen, ihre Überlebenskämpfe und die Kriege, die sie ertragen mussten, sie geprägt hatten. Und ich konnte sehen, wie dies von einer Generation zur nächsten durchsickerte und wie es eine lange Reihe von Individuen definierte und mich am Ende verfolgte.

Also saß ich im Schatten und lauschte diesem fernen Flüstern. Als ich Raum für sie hielt, wurde mir klar, dass sie sich die ganze Zeit nach Fürsorge, Sicherheit und Zuwendung gesehnt hatten. Als dieser Teil von mir aus meiner Unterwelt auftauchte, begegnete ich der Dunkelheit mit Liebe und ich atmete die Lebensenergie ein, die sie zurückgehalten hatte. Und während dieser transzendierende Energiestrom von innen aufsteigt, singe ich mich frei und zurück in meinen Körper, ich tanze mit der Wildnis und fühle die Ekstase des Lebens, die mich verzaubert. Meine Schatten und mein Licht machen mich zu einem Ganzen in diesem fortwährenden Transformationsprozess, indem ich sowohl die Verwundeten als auch den Heiler in mir anerkenne."

Dieser Transformations- beziehungsweise Heilungsprozess scheint sich auf den Zuhörer zumindest ansatzweise hilfreich zu übertragen. Erwartungsgemäß lässt das Album für RÚNAHILD-Kenner keine Wünsche offen, für alle anderen stellt "Wounded Healer" einen guten, ausgewogenen Einstieg zum Kennenlernen dar. Besonders der in englischer Sprache verfasste, aufgrund der entblößten Gefühle berührende Titelsong, das seit dem Erscheinen auf der EP beliebte 'Draum', bei welchem Gustav Holberg unter anderem das Schlagzeug programmierte, und 'Læknirkóna' als ruhiges Windspiel-Flöten-Zwischenspiel, dessen sowohl gesprochene, als auch geflüsterte Worte von einem Gedicht der mazatekischen Schamanin María Sabina aus Mexiko inspiriert wurden, seien an dieser Stelle ans Herz gelegt.

Doch auch das sich in der Intensität steigernde 'Womb', das mit einer Gewitteraufnahme den Zuhörer in Empfang nimmt, das geruhsam startende 'Bjørkebløt', bei dem schon bald die treibende Trommel das Stillsitzen erschwert, das minimalistische 'Stilla' mit RÚNAHILDs A-Capella-Gesang im Intro und Outro, das sich wie Balsam auf die von der durch die Zeit hetzenden Gesellschaft geplagten Seele legt, der zum Tanz aufrufende fünfte Song sowie der achtminütige, ab zirka der Hälfte tranceartigen Finaltrack mit den charmanten Eulenrufen, der tiefen, erdigen Stimme aus Bauch und Kehle der Musikerin und ihrem Jauchzen, überzeugen mich komplett.

Auf "Wounded Healer" hält der Synthesizer im Vergleich zu den "Seid"-Alben stärker Einzug, jedoch zum Glück in keinerlei übertünchenden, sondern lediglich unterstützenden Art und Weise. Die Stimme der Sängerin tritt stärker und selbstbewusster in Erscheinung, wodurch einzelne Lieder noch anziehender anmuten, doch auch die sensible Seite der bemerkenswerten Künstlerin kommt weiterhin gut zur Geltung. RÚNAHILD hat mich bereits seit einigen Jahren in ihrer Tasche. Spätestens seit der Single 'Seidrúnar' bin ich ihr verfallen. Wäre dies nicht so, der Titelsong des neuen Albums hat eine vergleichbare Wirkung auf mich. Für Interessierte des Genres gebe ich folgerichtig volle Kaufempfehlung.