Kitsch in elf Episoden.

Als ich im vergangenen Herbst eine private Reise in die japanische Hauptstadt unternommen habe, war ich schnell von all den bunten Leuchtreklamen, den quietschigen Werbejingles und der asiatischen Popkultur überfordert. Zwischen farbenfrohen Animewelten und kitschigen J-Pop-Auswüchsen schien wenig Raum für Rock & Roll, auch wenn der Besuch in Tokyo diesbezüglich später noch ganz andere Erlebnisse zutage fördern sollte. Wenn ich nun die Augen schließe und mich an diese Zeit zurückerinnere, könnte das neue Album der RUMKICKS ein guter Soundtrack zu jener Zeit sein - auch wenn die All-Girl-Combo nicht aus Japan sondern aus der koreanischen Hauptstadt Seoul stammt.

Doch die quietschigen Sounds, das dünne Stimmchen, die fröhliche Attitüde und die leicht verdaulichen Melodien, all das passt so treffend in die asiatische Popmusik mit all ihrem überbordenden Kitsch. Und damit wären wir auch beim Punkt angelangt: Was in Fernost sicherlich prima funktioniert und sich wie geschnitten Brot verkauft, bleibt hier weiterhin Teil einer Subkultur, die man wohl auch nur dann verstehen und lieben wird, wenn man sich als bekennender Liebhaber von Cosplay, Mangas und Anime-Produktionen eingefunden hat und gerne auch etwas schriller unterwegs ist. Dann wird man auch verzeihen können, dass der Teenie-Stoff leicht überdreht klingt, dass die Songs durch die Bank poliert klingen und vom eigentlichen Punk-Spirit, den die Mädels verkörpern wollen, nicht viel übrig geblieben ist. Und dann wir man vielleicht auch fröhlich mitträllern, wenn RUMKICKS die eigenen Singalongs präsentiert und den sicherlich eingängigen, auf Dauer aber ziemlich anstrengenden Pop-Punk durch die Boxen feuert.

Ja, das muss man einfach klar formulieren: Alben wie "Hit A Nerve" sind Spartenware und treffen entgegen des Titels sicherlich nicht jeden Nerv. Dass hier und dort ein paar ordentliche Melodien lauern, will man ja auch gar nicht abstreiten. Aber so viel Kitsch ist nur schwer erträglich, das ist ebenfalls Fakt. So sympathisch die Girls auch rüberkommen, so einfältig erscheint ihr Material und bleibt wohl nur denjenigen vorbehalten, die mit K-Pop etwas ganz spezielles verbinden.