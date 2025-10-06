ROTTING DEMISE - The Unholy Veil Of Silence

The Unholy Veil Of Silence

Mehr über Rotting Demise

Genre:
Black Death Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Eigenproduktion
Release:
04.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Judgement´s Procession
    2. God´s Falling Kingdom
    3. The Unholy Veil Of Silence
    4. The Devil´s Verdict
    5. Death Hunts Us All
    6. Monument Without Fears
    7. Nailed And Forgotten
    8. Valak Regnat
    9. Lucifer´s Dawn
    10. Remembrance Of The Dead
    11. In Memoriam Moriendi

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

