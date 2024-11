Neuauflage der ersten EP.

Der technische, bisweilen extrem brutale Death Metal von RIVERS OF NIHIL hat sich in den vergangenen 15 Jahren nie so recht durchsetzen können. Die Jungs aus Pennsylvania haben im Laufe ihrer Karriere zwar einen anständigen Plattendeal klarmachen und mit "Monarchy" auch ansatzweise ein Signature-Album veröffentlichen können, aber der ganz große Wurf ist dem Quartett bis dato nicht gelungen. Zuletzt hat sich die Band mehr darauf beschränkt, einzelne Singles zu veröffentlichen und ist während der Pandemie ein wenig aus dem Fokus geraten, ist in diesem Zusammenhang aber selbstverständlich in bester Gesellschaft. Als nun die Ankündigung eines neuen Tonträgers im Raum stand, durfte man gespannt sein, wohin die Reise gehen würde - doch eigentümlicherweise geht sie ganz weit zurück in die Vergangenheit und damit zur Debüt-EP "Hierarchy", die nun einen etwas spezielleren Release bekommt.

Mit den vier Tracks des Premieren-Shortplays hat sich die Truppe seinerzeit einen Namen im wüsteren Teil der Deathcore-Szene einen Namen machen und zumindest die handwerklichen Fähigkeiten schon mal anschneiden können. Allerdings konnte man hier schon einzelne Problemaspekte begutachten, die sich wie ein roter Faden durch weite Teile des RIVERS OF NIHIL-Katalogs gezogen haben. Die Band packte schon damals viel zu viele Fragmente in die Arrangements, gestaltete das Material arg wendungsreich, kam umgekehrt aber nur selten bis gar nicht mal so richtig auf den Punkt. Die zwischenzeitlichen Attacken in 'Ultimate Sentience' beispielsweise rödeln ganz ordentlich, doch statt diese Augenblicke mal länger auszukosten, war die Band in Gedanken schon wieder drei Schritte weiter und gab dem Zuhörer kaum etwas Griffiges an die Hand.

Dass "Hierarchy" bis heute zu den eher schwächeren Releases im RIVERS OF NIHIL-Katalog gerechnet wird, liegt folglich auch nicht daran, dass die Musiker nicht die nötige Reife mitgebracht haben, sondern vorrangig am wirren Songwriting, das außer eine Menge technischem Geballer nicht viel zu bieten hat. Es ist daher immer noch in Ordnung, dass Sammler hier einen Re-Release bekommen, um ihre Kollektion zu vervollständigen. Vom musikalischen Standpunkt betrachtet ist "Hierrarchy" aber sicherlich kein Must-Have.