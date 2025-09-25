RITUAL (GER) - Songs For The Haunted

Songs For The Haunted

Mehr über Ritual (GER)

Genre:
Modern Hardcore
∅-Note:
6.50
Label:
Through Love Records
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Head To Your Fist
    2. There's Only One Us
    3. Silver Lining
    4. In The Rain
    5. Shadow Of Doubt
    6. Perfect Pictures
    7. Sleeping Ghosts
    8. Violent Minds
    9. Trust
    10. For The Haunted
    11. Bones In The Gears
    12. Into The Light
    13. Final Hour

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

