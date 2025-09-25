Ungemein spannend, unnötig sperrig.

Irgendwie ist das aktuelle Album des hiesigen Modern-Hardcore-Nachwuchses von RITUAL eine schwierige Angelegenheit. Die Band bedient sich durchaus zeitgemäßer Songstrukturen und baut nur in vereinzelten Passagen auf die Wut und Wucht des klassischen Hardcores, geht für die verspieltere Post-Variante vielleicht nicht ausreichend experimentell zu Werke, will sich aber auch nicht als Alterna-Kapelle abstempeln lassen, denn dafür steckt definitiv zu viel Aggression in einem Album wie "Songs For The Haunted".



Also liegt die Wahrheit letzten Endes in der Mitte, allerdings ist die dann leider nicht immer so golden, wie es sich die Herren womöglich vorgestellt hatten, denn irgendwie entpuppt sich das aktuelle Werk trotz eines recht breiten Spannungsfelder (oder gerade darum) als recht unschlüssiges Statement, das an manchen Stellen etwas Fisch, an anderen etwas Fleisch liefert, aber keine wirklich beeindruckende Surf & Turf-Variante zustande bringt, weil die Band gerne mal um den entscheidenden Punkt herum komponiert. Gerade in den Nummern, in denen genügend gebrüllt wird, letztlich aber doch kaum etwas passiert, ist diese Unentschiedenheit dann auch wirklich von Nachteil, so interessant die Ansätze von RITUAL hier und dort auch sein mögen.



Die Platte klingt nämlich schlussendlich dann am spannendsten, wenn es vergleichsweise konventionell zur Sache geht. So können die melodischen Parts in Stücken wie 'Shadow Of Doubt' und 'Perfect Pictures' durchaus überzeugen, und auch die dezenten Screamo-Anleihen in 'There's Only Us' gefallen, wenngleich die Band hier gerne noch etwas mehr Nachdruck in die Nummern hätte bringen können. Aber immerhin offeriert sie vereinzelt Augenblicke, an denen man sich festhalten kann.



In den meisten übrigen Kompositionen trifft dies nämlich nicht zu, weil RITUAL zu sehr damit beschäftigt ist, mit ruhigen, akustischen Einheiten Kontraste einzubauen oder auf einem hypnotischen Riff herumzuturnen, das spätestens zur Hälfte eines Songs den Reiz verliert. Das ist alles nicht schlecht und von der Grundidee auch erst einmal interessant, aber in letzter Konsequenz fehlt im Finish dann die kreative Kraft für einen explosiven Abschluss. Und gerade der ist auf "Songs For The Haunted" eigentlich dauerhaft extrem wichtig.



Die Band macht ihr eigenes Ding, das ist völlig okay und auch gut so. Aber sie sollte ihre Zuhörer zumindest auch durchgängig an ihren musikalischen Gedankengängen teilhaben lassen, damit hier ein Zugang geschaffen wird. Vielleicht liegt es auch nur an mir selbst, dass ich diese Verbindung nicht herstellen kann. Aber die unnötig sperrigen Wesenszüge der 13 neuen Stücke sind so oder so nicht abzustreiten und midnern zumindest mir das Hörvergnügen.