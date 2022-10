The Pink Side Of The Riis.

Der norwegische Musiker BJÖRN RIIS ist 2022 sehr produktiv, nur ein halbes Jahr nach seinem aktuellen Album "Everything To Everyone" legt er nun noch die EP "A Fleeting Glimpse" nach. Hielt er seine offenkundige Vorliebe für PINK FLOYD auf dem Langspieler noch in Grenzen, so gibt er sich auf der EP seiner Neigung völlig hin, denn die vier Nummern der Scheibe sind in seinen eigenen Worten "eine respektvolle Hommage" an seine musikalischen Vorbilder.



Der Multiinstrumentalist Riis singt und spielt die meisten Instrumente auf "A Fleeting Glimpse", hat aber auch einige Gäste, darunter Mitglieder seiner Landsleute von PYMLICO und Durga McBroom, einige Jahre Hintergrundsängerin in der Livebesetzung von PINK FLOYD, die beim zweiteiligen 'Dark Shadows", das die Scheibe einrahmt, einen lautmalerischen 'Great Gig in The Sky'-Gesang beisteuert.



Die EP zeichnet sich insgesamt durch eine ruhige und introvertierte Atmosphäre aus, zu der die etwas dünne, heisere Stimme von Björn Riis einfach passt. Auf Spekulationen, welches RIIS-Stück von welchem PINK-FLOYD-Stück beeinflusst sein mag, will ich mich nicht einlassen, denn die Herangehensweise des Norwegers ist komplexer, als dass lineare Eins-zu-Eins-Beziehungen sie ausdrücken könnten. Immer wieder sind Klangfarben von Gitarren und Tasten, sind Sounds und Stimmungen der Referenzband zu auszumachen. 'A Voyage To The Sun' belegt, dass sich BJÖRN RIIS nicht nur an der klassischen Prog-Rock-Phase von PINK FLOYD in den 70ern, sondern auch an der psychedelischen Phase der 60er und beginnenden 70er Jahre orientiert hat. 'Summer Meadows' verweist nicht nur mit seinem Titel, sondern auch mit dem Vogelgezwitscher zum Einstieg und den akustischen Gitarren deutlich auf 'Grantchester Meadows', aber auch hier dürfte es mehrere Bezüge geben.



Hörer, für die es in der Musik krachen muss, können sich "A Fleeting Glimpse" sparen. Aber Fans von BJÖRN RIIS, PINK-FLOYD-Anhängern auf Spurensuche und Freunden entspannter Klänge kann das Teil empfohlen werden.