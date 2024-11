Ein weiterer fantastischer Mitschnitt aus den unzähligen Live-Memoiren des Robert Reed.

Es dürfte fast ausgeschlossen sein, dass die Ausgaben für die zahlreichen Produktionen, die Robert Reed in seiner doch schon recht langen Laufbahn gefahren hat, sich irgendwann bereits amortisiert haben. Neben seinem üppigen Studiowerk in verschiedenen Formationen bietet der britische Künstler auch immer wieder neue Live-Releases, die teilweise auch eine audiovisuelle Aufbereitung erfahren haben und in der Szene durchaus gefragt sind. Eines seiner letzten Konzerte hat Reed nun auch für eine 4k-Fassung mitschneiden lassen, die als Doppelpack mit der Live-CD von seinem Konzert in Newbury erschienen ist und neben allerhand vertrauten Songs aus seinem legendären "The Ringmaster"-Kompendium auch einen Blick auf den jüngsten der "Sanctuary"-Releases wirft. Diese gehören zweifelsfrei zum Besten, was der moderne britische Progressive Rock derzeit zu bieten hat.



Um der Veranstaltung aber auch einen ganz besonderen Rahmen zu geben, haben Robert Reed und seine Mitstreiter noch mal in den Archiven gekramt und Songs aufgeboten, die bis dato noch nicht live dargeboten wurden. 'Willow's Song' und das lässige 'Dr. Who' sind hier die Favoriten unter den eher ungewöhnlichen Darbietungen. Aber auch 'Salzburg' und das stimmungsvolle 'Marimba' gehören abseits der zu erwartenden Stücke zu den Highlights einer sicherlich durchorganisierten, aber dennoch nicht völlig programmierten Show. Das zehnköpfige Ensemble kreiert ein echtes Spektakel, gibt allen Teilen genügend Raum und meistert auch die längeren Instrumentalparts hervorragend, ohne dass hier die Stimmung im Publikum leidet.



Lediglich die Gesamtspielzeit gibt ein wenig Grund zum Meckern, da bei knapp 80 Minuten Konzertdauer nicht nur einige Songwünsche offen bleiben (die natürlich auf vorherigen Releases weitestgehend erfüllt wurden), sondern auch die Frage aufwerfen, ob ROBERT REEED & FRIENDS bei all dem betriebenen Aufwand nich noch etwas hätten draufpacken können. Doch das 'wieviel' wird hier ganz schnell wieder vom 'wie' abgelöst, denn da ist "Sanctuary: Live At Newbury 2023" absolut bombastisch und in der langen Reihe der Reed'schen Live-releases ganz klar ein weiteres Highlight. Die beigefügte Blu-ray ist schließlich das Sahnehäubchen und bringt den Gig in einer bestechend scharfen Aufbereitung auch in die heimischen Wohnzimmer.