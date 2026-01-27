Drama, Musical und Prog Metal in einer schmalen EP!

Wer sich zuletzt häufiger gefragt hat, was eigentlich aus Stu Block geworden ist, sollte schleunigst mal einen Hördurchgang der neuen RED SANDS-EP in Betracht ziehen. Zwar tritt der einstige ICED EARTH-Sänger hier nur als Gastakteur auf, verhilft seinen Kollegen jedoch mit seinem besonderen Beitrag in 'The Hunt' zu einem Einstand nach Maß, der Freunden des pompöseren Stoffes aus der Feder von Jon Schaffer sicherlich gefallen sollte; ungeachtet dessen, wie man zum Werdegang eines der wichtigsten Musiker dieses Genres auch stehen mag.

Leider setzt die Band auf "Evocations" jedoch nicht ausschließlich auf schlagkräftigen US-Power-Metal, sondern wählt ein eher theatralisches Setting für den neuen Silberling, in dem sich Elemente aus symphonischem Edelstahl, Prog Metal und bisweilen auch Gothic zu einer eigenwilligen Mélange ansammeln, die per se ebenfalls recht spannend umgesetzt wurde, manchmal aber die nötige Durchschlagskraft vermissen lässt. Tracks wie 'The Coven' und 'My Beloved Ghost' könnten beispielsweise auch in den einschlägigen und zuletzt sehr erfolgreichen Rock-Musical-Produktionen fremder Handschrift eingebaut werden, und auch in 'System' ist mehr Metal-Opera als klassisches Kraftfutter gegeben. Doch an und für sich etabliert RED SANDS damit auch einen sehr eigenständigen Sound, der mit einigen Gefälligkeiten daherkommt, für die ganz großen Momente aber noch nicht ausreichend Reife besitzt. Das könnte man dann als Fazit auch erst einmal stehen lassen!



Im Großen und Ganzen sollte "Evocations" als Testlauf für ein mögliches, größer angelegtes Konzeptwerk angesehen werden, welcher aber aufgrund der bewegenden Performance durchaus seine Augenblicke hat. Es dürfte halt an manchen Stellen gerne etwas metallischer kllingen, denn ungeachtet der besonderen Dramaturgie dieser neuen EP fehlt gelegentlich noch der entscheidende Punch. Das sollte aber niemanden davon abhalten, "Evocations" mal anzuchecken, denn schlecht ist das Material beileibe nicht!