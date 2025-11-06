PRIMORDIAL - Live In New York City

Live In New York City

Mehr über Primordial

Genre:
Pagan Metal
Label:
Metal Blade
Release:
07.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. As Rome Burns
    2. No Grave Deep Enough
    3. The Golden Spiral
    4. How It Ends
    5. To Hell Or The Hangman
    6. Lain With The Wolf
    7. Gods To The Godless
    8. Gallows Hymn
    9. Bloodied Yet Unbowed
    10. The Coffin Ships
    11. Victory Has 100 Fathers, Defeat Is An Orphan
    12. Empire Falls
    13. Heathen Tribes

