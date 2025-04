Südamerikanisches Metalbrett mit Melodie und griffigen Riffs.

Aus Kolumbien stammt dieses Metal-Outfit, dass uns mit "The Final Attack" das bereits zweite Album serviert. Allerdings muss ich zugeben, dass mit das vorherige Werk gänzlich unbekannt war und ich erst im Zuge dieses Reviews reingelauscht habe. Dadurch kann ich zumindest sagen, dass das neue Album nicht nur einen besseren Sound hat, sondern auch kompositorisch einen großen Schritt nach vorne bedeutet.

THE PREACHER versucht gar nicht, irgendetwas neu zu empfinden, sondern setzt auf die bewährte Kombination aus klassischem Metal, hier mit einem gewissen US-Metal-Einschlag, der durch einen guten Sänger veredelt wird. Die Stücke variieren schön in der Geschwindigkeit, drei schwere Stampfer bilden eigentlich das Rückgrat von "The Final Attack", dazwischen dürfen fetzige Stücke wie 'Mr. Evil', 'Media Crimes' und der Abschluss 'Find Your Own Light' und auch mal eine Ballade wie 'Screaming In The Night' und sogar ein Instrumental namens 'As Within, So Without' für Abwechslung sorgen. Und dann ist da noch der mehrteilige Titelsong, der es auf über neun Minuten bringt, beide Welten der Protagonisten vereint und zeigt, dass die Kolumbianer durchaus Ambitionen haben. Das Stück benötigt schon aufgrund der Länge ein paar Durchläufe, zeigt sich dann aber versiert und metallisch spannend, sodass auch hier der Daumen nach oben geht.

Und noch etwas ist lobenswert, denn "The Final Attack" ist auch der Einstand eines neuen Metal-Labels aus Portugal namens Mina de Aço, das einen starken Auftakt hinlegt. THE PREACHER bringt ein "all killer, no filler"-Album für die klassische Metalfraktion, das einfach Spaß macht. Der Titel ist hoffentlich nicht ernst gemeint.

Hier ist einer der Stampfer mit 'Stay Down':



und ein zügiger Track, 'Mr. Evil':