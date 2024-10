Zeitloser Classic Rock - nicht mehr, aber schon mal gar nicht weniger!

Ganz schön toll, was die Herren von PANTHEON BAND auf ihrem aktuellen Silberling so alles fabrizieren. Da werden feinste Classic-Rock-Arrangements mit wunderbaren Hammonds aufgefüllt, getragene Epen mit einer immensen Leidenschaft intoniert, verträumte Melodien über einen längeren Zeitraum gestreckt, aber auch kernige Rocksongs angeboten, die völlig schnörkellos einfach nur das sein sollen, was die Band für sich beansprucht, nämlich klassischen Hardrock. Betrachtet man die vielen tollen instrumentalen Variationen, die das italienische Ensemble auf "Upswing" zusammengetragen hat, kann man an manchen Stellen ('Flying High') regelrecht dahinschwelgen und sich vom Sog der Melodien mitreißen lassen. Es ist einfach richtig schön.



Was der Band aber gerade in den kompakteren Nummern noch fehlt, ist die Eigenschaft, anständige Hooklines einzubauen. Stücke wie 'Get Away From You' und 'Man On The Run' sind an sich hochwertig, jedoch fehlt gelegentlich diese ganz besondere Würze, die ein melodischer, einprägsamer Chorus an der jeweiligen Stelle bringen könnte. Zwar will man hier nicht zwingend von einem echten Malus oder gar einem klaren Defizit sprechen, aber gelegentlich sind es genau diese Aspekte, die richtig gute Kompositionen zu wirklich hervorragenden machen, so dass zumindest in Teilstrecken noch ein bisschen Luft nach oben bleibt.



Doch dann kommt so ein tolles, träumerisches Instrumental oder das von feinen Backing-Keys begleitete 'On The Razor's Edge', bei denen Vibes von DEEP PURPLE so galant mitschwingen, dass man das eben Geschriebene eigentlich wieder vrgessen mag. Denn von der Stimmung über das Handwerk bis hin zur Performance ist hier alles bestens und ein anhaltendes, zufriedenes Grinsen sofort wieder sichergestellt. Denn zweifelsohne macht dieser zeitlose, traditionelle und doch modern aufbereitete Stoff einfach richtig viel Spaß.



Daher kann man es bei der letztendlichen Bewertung auch betont simpel halten. PANTHEON BAND hat einiges auf dem Kasten, ist selbst für Prog-Liebhaber die Mühen wert und hat mit "Upswing" ein Album am Start, das trotz der genannten minimalen Einsschränkungen wirklich bestes Classic-Rock-Entertainment garantiert. Dringend mal reinhorchen!