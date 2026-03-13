Tolles, konzeptionell spannendes Livealbum!

Die Liebe zu ihrer Heimatstadt Toronto hat die Jungs von PUP im vergangenen Jahr zu einer ganz besonderen Konzertreihe ermutigt: Unter dem Banner "Megacity Madness" haben die kanadischen Punk-Rock-Heroen gleich sechs Gigs in verschiedenen Winkeln der Stadt gespielt, angefangen bei einem ganz kleinen, intimen Hauskonzert über einige Clubs, in denen die Jungs schon seit Jahren nicht mehr aufgetreten sind, bis hin zu den etwas größeren Venues, die PUP inzwischen ganz locker bis unters Dach füllt. Bei allen Shows hat die Truppe die Bandmaschine mitlaufen lassen und somit auch genügend Material für ein ganz besonderes Livealbum angehäuft, das ein knappes Jahr nach dem Release der letzten Studioplatte auch für die Nachwelt freigegeben wird - und das ist auch verdammt gut so, denn "Megacity Madness (The Official Recordings)" ist im Grunde genommen weitaus mehr als nur ein Mitschnitt ausgewählter Gigs.

Nein, es ist ein Tondokument voller musikalischer Leidenschaft, positiver Vibes und herrlicher Interaktionen, in deren Mittelpunkt Bandleader Stefan Babcock auch gerne mal ein paar kurze Geschichten erzählt, die das authentische Live-Feeling noch einmal weiter befeuern. Und dabei hat er beim Gros der Songs des letzten Albums, die auch hier ferderführend die Setlist füllen, versucht, seine gescheiterte Partnerschaft zu verarbeiten - das mag in diesem Zusammenhang und bei all der fröhlichen Attitüde schon ein wenig bizarr erscheinen. Doch von Trennungsschmerz und dergleichen ist in den 13 Songs, die PUP hier zum Besten gibt, nichts mehr zu spüren. Stattdessen erlebt man eine völlig entspannte Combo auf dem vorläufigen Höhepunkt ihres Schaffens und in der Blüte ihrer Live-Energie, die in jedem Ton und jedem Riff sofort auf den Hörer übergeht und spontan zu kleinen Tänzchen, beschwingtem Mitwippen und lautem Mitsingen animiert - ob man nun will oder nicht. Die Atmosphäre ist derweil fantastisch, man wähnt sich selbst in einem der unterschiedlich großen Wohnzimmer und Clubs, in denen PUP zu Beginn des vergangenen Jahres aufgetreten ist, und wünscht sich nicht selten, zu jener Zeit selbst in Toronto gewesen zu sein, um wenigstens einen der sechs Gigs livehaftig miterlebt zu haben. "Megacity Madness (The Official Recordings)" lässt den geneigten Fan aber auch im heimischen Wohnzimmer sehr gut nachempfinden, welch besondere Stimmung seinerzeit in der Luft lag. Und dafür bin ich den Jungs extrem dankbar.

Man muss schlussendlich nicht mal allzu großer PUP-Fan sein, um dieses besondere Bühnengefühl wirklich spüren zu können. Wie man es auch dreht und wendet: Genau so muss ein Livealbum einer modernen Rockband klingen, nämlich authentisch, ein wenig rau, aber allzeit positiv ausstrahlend!