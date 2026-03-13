PUP - Megacity Madness (The Official Recordings)

Megacity Madness (The Official Recordings)

Mehr über PUP

Genre:
(Punk) Rock
Label:
Rise Records / BMG
Release:
13.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Morbid Stuff
    2. Kids
    3. No Hope
    4. Dark Days
    5. Free At Last
    6. Concrete
    7. Sleep In The Heat
    8. See You At Your Funeral
    9. Hallways
    10. Reservoir
    11. Hunger
    12. If This Tour Doesn't Kill You
    13. DVP

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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