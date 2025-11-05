Emotionales Dauerfeuer!

Zugegeben: Den jüngsten Ableger des einstigen CYNIC-Gitarristen Tymon Kruidenier habe ich bis dato noch nicht für mich entdecken können, obschon das Trio in den vergangenen Jahren bereits zwei Alben veröffentlicht hat und auch schon das zehnjährige Jubiläum hinter sich bringen konnte. Dies ist umso ärgerlicher, als dass die Band einen derzeit wieder gerne bemühten, aber hier durchaus zutreffenden Vergleich aufwirft, denn ganz abstreiten, dass einzelne Passagen im Soundkosmos von "Right Here, Right Now" an die experimentelleren Phasen im PAIN OF SALVATION-Camp erinnern, wird das niederländische Bandprojekt sicher nicht. Alleine damit hat mich die Band dann auch schon gepackt!



Die Steuerung der Emotionen, die alternativen Einschläge, die ungewöhnlichen, einzigartigen Taktfolgen und zuletzt auch der Umgang mit den Harmonien, all das hätte Mitte des letzten Jahrzehnts auch aus der Feder von Daniel Gildenlöw stammen können, und exakt dieses Niveau muss erst einmal erreicht werden, das ist fix. So arbeiten sich die drei Musiker durch ihre verträumten Soundscapes, mischen Neo-Prog mit zeitgemäßen Rockgitarren und schaffen Raum für extrem introvertierte, intime Momente. Sie bewahren sich aber gleichsam Platz für kurze eruptive Passagen und generieren eine Dramaturgie, die bisweilen an den ungeliebten, aber völlig unterschätzten Meilenstein "Be" erinnern.



Kruidenier mischt derweil seine Singer/Songwriter-Einflüsse in das Gesamtkonzept ein, stellt sie aber in einen Prog-Rock-Kontext und jongliert mit traumwandlerischer Sicherheit mit allen erdenklichen Emotionen, dass es eine wahre Freude ist. Selbst der meist sperrige Charakter der neun frischen Kompositionen steht nicht im Weg, sondern fordert nur noch intesiver auf, sich mit den musikalischen Welten von OUR OCEANS auseinanderzusetzen, bis man schließlich genau dort angekommen ist, wo die neue Platte den Zuhörer hinführen möchte: "Richt Here, Right Now", genau in diesen Moment hinein, in dem die Niederländer zeitlose Musik zelebrieren und zum Genussereignis der besonderen Art machen.



Die dritte Scheibe ist das bisherige Highlight, das kann man nach genauerer Betrachtung der bisherigen Diskografie ganz locker feststellen. Sie ist aber zugleich auch ein mitreißendes, bewegendes Kunstwerk, dessen wunderschöne Gesänge eine anhaltende Gänsehaut sicherstellen. Toll! Einfach toll!