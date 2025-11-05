OUR OCEANS - Right Here, Right Now

Right Here, Right Now

Mehr über Our Oceans

Genre:
Progressive Rock
∅-Note:
9.00
Label:
Long Branch Records / SPV
Release:
24.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Golden Rain
    2. Lost In Blue
    3. Leave Me Be
    4. Untamed
    5. Just Like You
    6. Drifting In The Drops
    7. Sun Stained Waters
    8. If Only...
    9. Abloom

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren