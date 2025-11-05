DRAIN - ...Is Your Friend

...Is Your Friend

Mehr über Drain

Genre:
Hardcore / Thrash Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Epitaph
Release:
07.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Stealing Happiness From Tomorrow
    2. Living In A Memory
    3. Scared Of Everything And Nothing
    4. Nothing But Love
    5. Can't Be Bothered
    6. Loudest In The Room
    7. Nights Like These
    8. Who's Having Fun?
    9. Darkest Days
    10. Until Next Time...

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren