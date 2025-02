Tolle Songs, eintöniges Gesamtwerk!

Brachialer Death Metal wird bei OPEN KASKET mit großen Lettern geschrieben, allerdings beschränkt sich die Truppe aus Little Rock nicht damit, das klassische Brett aufzufahren, sondern streut zugleich eine deftige Ladung modernsten Hardcores in die Songs des neuen Albums. Mit dem langzeitigen Effekt, dass "Trials Of Future" womöglich noch brutaler daherkommt als in der rein puristischen Aufbereitung. Das Quintett weiß auf jeden Fall, wie man einen richtig fetten Brocken aus dem Studio herausträgt und dabei nichts als Schutt und Asche zurücklässt. Die zehn frischen Songs ergeben einen extrem intensiven Midtempo-Stampf, dem es lediglich an einer entscheidenden Komponente mangelt: Abwechslung gehört nachweislich nicht zur erklärten Stärke der fünf Musiker.



So kommt es, dass "Trials Of Failure" einerseits immens wuchtig aus den Boxen tönt, mit erhöhter Durchschlagskraft voranpflügt und auf dem Weg zur Zielgeraden auch keinen einzigen Kompromiss eingeht, hin und wieder aber auch das Verlangen nach ein bisschen Variation aufkeimt. Denn auf Dauer etabliert sich hier ein Strickmuster, das für sich betrachtet sicherlich erfolgversprechend ist, in der Gesamtheit aber doch eine Spur zu monoton erscheint. An diesem Punkt verliert "Trials Of Failure" dann auch wieder einen Teil seiner eingangs erzielten Intensität.



Es ist wie eigentlich so häufig: Der ersten Eindruck ist massiv, die Riffs pusten gewaltig, die Rhythmusabteilung erzeugt eine Menge Druck, der Nacken erkennt schon die drohende Belastung, doch mit der Zeit verflüchtigt sich ein Teil der Begeisterung, weil einfach nichts Neues mehr geschieht. Auch hier erkennt man eine vertraute Parallele zu vielen ähnlich gelagerten Releases, bei denen die Songs für sich betrachtet richtig stark sind, das Gesamtprodukt aber an einer latenten Einspurigkeit erkrankt ist, die sich trotz allen guten Willens nicht wegdiskutieren lässt.



Für eine kurze, brutale Prügelstrafe ist "Trials Of Failure" daher sicherlich nicht die schlechteste Alternative. Die Dauerbeschallung ist jedoch zunehmend anstrengender, weil festgeschriebene Rezepturen manchmal eben ein bisschen frische Würze benötigen - die kann OPEN KASKET nicht mehr nachsteuern!