All Was Of Little Worth: Pt. 1

Lahmes Ambient-Gemisch ohne Punkt und Komma.

Atmosphärischer Black Metal wird angepriesen, geboten wird am Ende allerdings nur eine dezent spacig anmutende Kombination aus sehr reduzierten Ambient-Sounds und vereinzelten Drone-Elementen, die an sich von einem etwas höheren Anspruch zeugt, letztlich aber so introvertiert und still daherkommt, dass man ohne größte Konzentration gar keinen Zugang zur neuen Platte von ODOACER bekommt. Eine Reihe düsterer Fragmente wird hier in den Raum gestellt, minimalistisch ausformulierte Elemente aus dem Filmscore-Bereich werden addiert, doch selbst wenn man seinen ganzen Fokus auf die finsteren Soundscapes legt, bleibt am Ende nicht sonderlich viel übrig - zumindest nicht viele Passagen, an die man sich auch posthum wird erinnern können.

ODOACER deutet hin und wieder Sakrales an, kann sich aber nicht überwinden, den aufs Wesentliche fokussierte Klangkosmos so weit auszudehnen, dass auch mal eine gewisse Spannung entsteht. "All Was Of Little Worth: Pt. 1" beschränkt sich stattdessen auf schwer greifbare, sehr ruhige Collagen, die einen fernen Ausbruch suggerieren, ihn aber eigentlich gar nicht ernsthaft ins Visier nehmen, weil offenbar gar nicht sonderlich viel Aufregendes geschehen soll.

Und so arbeitet man sich zäh und manchmal auch bieder durch die fragmentierten Songs, hofft inständig, dass ODOACER doch noch einmal das Ruder herumreißt und sich für kleine Eruptionen entscheidet, wird aber für die aufgebrachte Geduld nicht belohnt. "All Was Of Little Worth: Pt. 1" mag etwas für Ambient-Ästheten mit Hang zum absoluten Minimalismus sein, für den langfristigen Hörgenuss eignet sich die Scheibe aber trotz aller Bemühungen nicht.