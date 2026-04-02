OBSCURE FATE - Shades Of A Dying World

Shades Of A Dying World

Mehr über Obscure Fate

Genre:
Melodic Death Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Inverse Records
Release:
27.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Shadows Of The Past
    2. Beyond Pain
    3. Turn To Dust
    4. Spectral Exile
    5. Age Of Delusion
    6. Shade Of Destruction
    7. Reign Of Madness
    8. Valhalla
    9. Spirit Of Vengeance
    10. Poison Throne
    11. Eksyneiden jumala

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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