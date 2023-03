Kurzes Vergnügen, das "Lust For Steel" macht.

Aus Ashville, North Carolina stammt dieses Trio, das im letzten Jahr mit dem in Eigenregie veröffentlichten "Marauder" debütierte. Damit konnte sich OBLIVION THRONE offenbar in der Heimat einen ganz guten Namen machen und zudem durften die Jungs bereits diverse Konzerte geben. Unter anderem als Support von AT WAR sowie zusammen mit THE BLACK MORIAH.



Mit "Voidgazer" wird nun versucht, den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern. Das sollte auch einigermaßen funktionieren, denn die Songs dieser EP erweisen sich auf Anhieb als mitreißend und lassen zudem sofort jede Menge an Leidenschaft und Spielfreude erkennen. Ebenso aber auch eine versierte Spieltechnik, denn der irgendwo im Grenzbereich zwischen Speed, Heavy und Thrash Metal anzusiedelnde Stil der drei Jungs wirkt durchdacht, strukturiert und überaus ansprechend.



Von Chaos oder Gerumpel sind die Nummern nicht nur ein gutes Stück entfernt, OBLIVION THRONE versteht es auch, für Atmosphäre zu sorgen. Diese fällt zwar zumeist recht dunkel aus, die Band deshalb in der Black Metal-Ecke zu verorten, wäre aber übertrieben. Fans von angeschwärztem Heavy Metal, der in einem gehörigen Vortragstempo dargeboten wird, sollten an der Scheibe aber trotzdem ihre Freude haben, denn "Voidgazer" kommt in Summe nicht nur lässig, sondern auch schon ziemlich ausgereift aus den Boxen.



Es ist zwar relativ schwierig, sich mit nur drei Tracks, sowie dem gelungenen Intro 'Honorable Death', ein Bild der Kompetenz von OBLIVION THRONE zu machen, die 20 Minuten machen aber zumindest genau das, was der stärkste Song der drei Burschen verspricht: 'Lust For Steel'!