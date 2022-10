Sturmhauben-Death-Metal.

"Spark Hatred Fire" ist das erste Album der noch frischen Band NIHILISTIC WARFARE. Die doomigen Deather stehen bei Kernkraftritter Records unter Vertrag und widmen ihren 37-minütigen Output Friedrich Nietzsche. Texte oder Booklet gibt es nicht, der aufmerksame Hörer muss sich somit tief in die sieben Songs hineinhören, um dem entfachten Feuer des Hasses seine Geheimnisse zu entlocken. Das lohnt sich, denn das Album ist eine kurzweilige Angelegenheit, bei welcher der Death Metal klar im Vordergrund steht.



Die von der Band selbst genannten Doom-Anleihen sind selbstverständlich auch zu hören, beziehen sich wohl am ehesten auf die zahlreich vorhandenen ASPHYX-Verbeugungen, auch BOLT THROWER ist hinsichtlich der Geschwindigkeitsvorliebe an vielen Stellen eine passende Referenz. 'Filthy Saints' dürfte Interessierten den besten Eindruck vermitteln, wohin "Spark Hatred Fire" steuern möchte. Andere Tracks sind diesbezüglich nicht immer zielstrebig, was das nachfolgende 'No God No Compromise' zeigt. Hier findet sehr viel Doom statt, echte Ausrufezeichen kann das Trio aber mehr in der schnellen zweiten Songhälfte setzen.



Unter dem Strich wird auf "Spark Hatred Fire" viel richtig gemacht, wenngleich mir auch nach einigen Durchläufen echte Trademarks fehlen. Für meinen Geschmack dürfte die Band mehr aufs Gaspedal drücken, denn das abschließende 'Nothing But Dust' ist sowohl die schnellste Nummer auf diesem Album als auch mein Favorit.



Anspieltipps: Filthy Saints, Nothing But Dust