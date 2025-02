Zeitlos und eigenwillig.

Keine großen Ansprüche, keine wirklich speziellen Sounds, sondern stattdessen Emotionalität, reichhaltig Harmonisches und eine relaxte Atmosphäre, von der man sich schnell mitreißen lässt. Auf dem neuen Album von THE NEW MOURNING entdeckt man zahlreiche Versatzstücke, die man im internationalen Indie-Kosmos in der jüngeren Vergangenheit schon häufiger aufgeschnappt hat, dies jedoch in einer eigenartigen Intimität, die sowohl rauen Gitarrenrock als auch introvertierte Singer/Songwriter-Varianten zulässt und sich in dieser Schnittmenge eine eigene Nische sucht. In der ist man letzten Endes schneller gefangen, als man es anfangs vermuten würde.



Denker und Lenker hinter dem Projekt ist der österreichische Musiker und Knöpfchendreher Thomas Pronai, der seinen Songs auf der einen Seite etwas Ungeschliffenes, womöglich sogar Schmutziges mitgibt, die Tonleiter der Harmonien aber gleichermaßen sanft in die Stücke seiner neuen Platte integriert, dass keine echten Explosionen im großen ganzen entstehen. Es bleiben aber dennoch einige eruptive Momente übrig, die das meist beschwingte Setting von "Songs Of Confusion" dann doch gelegentlich aus der Angel heben, es aber eben auch nicht wirklich stören.



An vorderster Front stehen verträumte Melodien, ein kleiner Schuss Melancholie, dazu sicherlich auch einige Mainstream-Facetten, zugleich aber auch eine inhaltliche Unbeschwertheit, die etwas unverhofft Ansteckendes mitbringt, das dann auch diesen besonderen Reiz von "Songs Of Confusion" beschreibt. Es ist die spiegelbildliche Attitüde, mit vergleichsweise wenigen Mitteln möglichst viel herauszuschlagen, mit reduzierten und dazu zeitlosen Rocksounds feine Klangkaskaden zu erstellen, die sich an ihrer eigenen Schönheit laben und mit einer Intensität voranschreiten, die man in der ersten Draufsicht nicht zwingend erwarten kann. Doch dass in einer Menge Ruhe richtig viel Kraft liegen kann, haben vor Pronai auch schon andere Künstler nachhaltig bewiesen - nur eben nicht alle mit dieser schwer zu erfassenden Schönheit, die THE NEW MOURNING auf der neuen Platte kreiert.