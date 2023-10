Überzeugt, wenn auch nicht bis zum Schluss.

Mit "Of Life And Rot" erscheint das dritte Studiowerk von NANCYBREATHING, einer Band aus Gladbeck in Nordrhein-Westfalen. Tatsächlich hatte ich zuvor schonmal ein kurzes Ohr bei der Band riskiert, ohne mir jedoch damals den Bandnamen gemerkt zu haben, obwohl mir das damals Gehörte durchaus zugesagt hatte. Aber irgendwie war das ein Fall von "Aus den Augen, aus dem Sinn". Jetzt verdient sich "Of Life And Rot" jedoch eine genauere Betrachtung.



Die Westfalen bieten eine energiegeladene Mischung aus Metalcore und Nu Metal, bei der fette Riffs auf melodische Gesangsparts und fette Shouts treffen. Insbesondere die Stimme von Sänger Chris überzeugt mich vom Fleck weg. Mit 'The Cunning' sorgt NANCYBREATHING direkt für einen richtigen Aufhorchmoment, denn die Nummer zieht den Hörer sofort in seinen Bann. Während 'Empty Shell' zwar nicht spurlos, aber dennoch etwas unauffälliger an meine Gehörgänge kommt, vermag sich 'Glimmers Of Hope' in eben jene einzugraben und diese nicht wieder zu verlassen. Der Refrain ist ein absoluter Ohrwurm. Ein solcher Ohrwurm ist 'One Home, One Heart' zwar nicht, weiß aber dennoch zu gefallen, obwohl das Stück eigentlich gar nicht in den Gesamtsound der Scheibe passt. Dafür ist er zu ruhig. Aber als Song alleine betrachtet, handelt es sich um eine schöne Nummer, die man sich gut anhören kann und die im Albumkontext zumindest für gehörige Abwechslung sorgt. In 'Fallen King' überrascht Chris dann anfangs mit leichtem Sprechgesang, der mich grundsätzlich eigentlich eher abschreckt, hier aber insgesamt passt und schnell seinen Schrecken verliert. 'Midnight Hour' tritt dann mal wieder mächtig aufs Gaspedal und damit mächtig in den Hintern des Hörers. Danach können mich die folgenden Songs größtenteils leider nicht mehr so wirklich überzeugen, wenngleich 'Within Me' mit seinen Elektro-Sounds nochmal für Abwechslung sorgt. Aber so wirklich mitreißen oder gar begeistern können die verbliebenen Stücke leider nicht so richtig. Einzige Ausnahme ist der vorletzte Track 'Another Day Another Struggle', der sich, insbesondere aufgrund des melodischen Gesangs, in den Gehirnwindungen festkrallt.



So bleibt ein überwiegend gutes bis starkes Album, das aber leider im letzten Drittel etwas zu sehr nachlässt. Dennoch ist das Gesamturteil positiv. NANCYBREATHING hat hier seit Beginn des Songwritings im Jahr 2019 einige wirklich starke Nummern geschrieben und zeigt damit, dass mit der Band zukünftig gerechnet werden darf.