MYRATH - Reflections

Mehr über Myrath

Genre:
Progressive Metal
∅-Note:
9.50
Label:
earMUSIC
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Believer
    2. Merciless Times
    3. Beyond The Stars
    4. Born To Survive
    5. Get Your Freedom Back
    6. Nobody Lives
    7. Into The Light
    8. Dance
    9. Endure The Silence
    10. Candles Cry
    11. Duat
    12. Wide Shut
    13. Words Are Failing
    14. Tales Of The Sands
    15. Madness (Live)

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

