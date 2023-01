Gelungener Start.

Aus Tirol groovt es ordentlich. LIQUID STEEL-Tieftöner Dominik hat sich 2019 mit den beiden LOST DREAMS-Gitarristen Andreas und Herbert sowie Schlagzeuger Christian zusammengetan, um ihre Vision des Groove Metals an den Start zu bringen. Und weil es ohne passenden Gesang ein rein instrumentales Vergnügen wäre, ist Brigitte Lechner mit an Bord des verheißungsvollen MY DARK FATE-Schiffes, um dem recht rifflastigen Unterfangen das i-Tüpfelchen zu verpassen.



Und das harmoniert gleich beim ersten Schlagabtausch, dem Debüt "No Prophecy" auch richtig gut. Ein Hauch von melodischem Todesstahl hier, ein paar klassischere Schwermetallklänge dort, ab und an sind sogar vereinzelt Black-Metal-Vibes zu spüren und gemeinsam mit dem bereits angesprochenen Groove hat das neunteilige Unterfangen Feuer unterm Kessel. Vor allem der Schlagabtausch zwischen Brigittes tiefen Growls und den Clean-Vocals sorgt für Abwechslung und der gewissen Note Rock. Besonders im eröffnenden, sehr melodischen 'Shining' ist dies auch ob des nostalgischen Keyboardintros zu spüren.



Trotzdem sind es vor allem die etwas extremeren Tracks wie 'Majestic', 'Insomnion' oder der Titeltrack, die neben einer unheilvollen Düsteratmosphäre auch den gewissen Biss mit sich tragen, und somit für hochgezogene Augenbrauen sorgen. Für mich als Geschwindigkeitsfanatiker ist das beinah durchweg offensive Tempo natürlich ein großer Pluspunkt, ich weiß aber auch Gefallen an jenen Tracks zu finden, deren Fokus auf Melodie und dem Mid-Tempo-Groove liegen. Und der dezente 90er-Jahre-Touch sorgt dabei für viel Charisma.



Die MY DARK FATE-Mannschaft hat es handwerklich drauf, weiß auch um die Zugkraft des Abwechslungsreichtums und hat als abschließendes Sahnebonbon noch eine mehr als geschmackvolle und gelungene ROXETTE-Coverversion zu 'Listen To Your Heart' im Gepäck, die nicht nur als finales Ausrufezeichen fungiert, sondern dem bis dato Gehörten einen zusätzlichen Push verleiht.



Dreht und wendet es also, wie ihr wollt, doch MY DARK FATE hat ein gutes Debüt am Start, das vor allem Freunden der etwas extravagenteren Musikeinstellung gefallen wird und nicht davor zurückschreckt, über den Tellerrand des Groove Metals zu schauen. Ich bin gespannt, wohin die Reise nach "No Prophecy" noch gehen wird und hoffe natürlich nicht, dass es ein einmaliger Schlagabtausch der Vollblut-Musiker war.