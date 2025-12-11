Solides, meist richtig gutes Rock 'n' Roll-Entertainment.

Eigentlich klingt es konventionell, dann aber doch wieder nicht. Die Hannoveraner von MOONDAY6 sind sicherlich sehr stark dem Classic Rock früherer Jahrzehnte verbunden, verpassen ihrem Sound aber gleichzeitig eine gewisse Indie-Note, in denen Elemente der FOO FIGHTERS ebenso zu finden sind wie die Dynamik so manchen SMASHING PUMPKINS-Songs. Das macht eine Scheibe wie "Wild + Free" an den entscheidenden Stellen nicht ganz so leicht ausrechenbar und gibt der jungen Truppe auch den notwendigen Funken Eigenständigkeit, den es in diesem Business mehr denn je zuvor benötigt.



Hätte Dave Grohl seinerzeit eine KISS-Tribute-Combo gegeündet und eine Platte wie das MOONDAY6-Zweitwerk herausgegeben, wäre der Erfolg sicher garantiert gewesen. Leicht verdauliche Hardrock-Kost mit einigen ordentlichen Hooklines sind in den einschlägigen Charts immerzu gefragt, eine gewisse Radiotauglichkeit ist gleichermaßen erwünscht. Wenn hin und wieder ein paar feine 70er-Gitarren aufblitzen, um den Bogen über mehrere Generationen zu spannen, bekommen die Kompositionen auch ihren zeitlosen Charakter, den man dem Gros von "Wild + Free" auch berechtigt nachsagen darf.



Das tut vielleicht nicht besonders weh und klingt auch nicht sonderlich außergewöhnlich, hat aber einen gesteigerten Unterhaltungswert, der auch so schnell keine Verschleißerscheinungen zeigt. Lediglich die ganz großen Hits, die hat MOONDAY6 noch nicht im Programm, auch wenn Stücke wie 'Honey', 'Endless Summer' und 'Forever' hier schon in die richtige Richtung tendieren. Auch ein bisschen mehr Rotz wäre manchmal nicht unangebracht, denn in allen zehn Nummern steckt eine gesalzene Prise Rock & Roll, die gerne noch etwas intensiver entfesselt werden könnte.



Doch im Großen und Ganzen beginnt man hier schon Erbsen zu zählen, über die man am Ende kaum stolpern wird. "Wild + Free" macht Spaß, tönt authentisch und bietet schlussendlich anständiges Hardrock-Entertainment für alle Altersklassen. Das sollte definitiv reichen, um die Band nicht nur hierzulande einen Schritt nach vorne zu bringen.