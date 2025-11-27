MöTLEY CRüE - Theatre Of Pain (40th Anniversary Edition)

Theatre Of Pain (40th Anniversary Edition)

Genre:
Glam Metal
Label:
BMG
Release:
28.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. City Boy Blues
    2. Smokin In The Boys Room
    3. Louder Than Hell
    4. Keep Your Eye On The Money
    5. Home Sweet Home
    6. Tonight (We Need A Lover)
    7. Use It Or Lose it
    8. Save Our Souls
    9. Raise Your Hands To Rock
    10. Fight For Your Right
    1. Looks That Kill
    2. Use It Or Lose It
    3. Shout At The Devil
    4. Fight For Your Rights
    5. Ten Seconds To Love
    6. Piece Of Your Action
    7. Home Sweet Home
    8. Red Hot / Guitar Solo
    9. Keep Your Eye On The Money
    10. Louder Than Hell / Drum Solo
    11. Too Young To Fall In Love
    12. Knock Em Dead, Kid
    13. Live Wire
    14. Smokin In The Boys Room
    15. City Boy Blues
    16. Helter Skelter
    17. Jailhouse Rock
    1. Home Sweet Home (Demo)
    2. Smokin In The Boys Room (Demo  Alternate Guitar Rough Mix)
    3. City Boy Blues (Demo)
    4. Home Sweet Home (Demo -&#8239; Instrumental Rough Mix)
    5. Keep Your Eye On The Money (Demo)
    6. Tommys Drum Piece From Cherokee Studios
    7. Hotter Than Hell (Demo for Louder Than Hell)

