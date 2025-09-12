MöTLEY CRüE - From The Beginning

From The Beginning

Genre:
Glam Metal/Hard Rock
Label:
BMG
Release:
12.09.2025

    1. Live Wire
    2. Take Me To The Top
    3. Shout At The Devil
    4. Looks That Kill
    5. Too Young To Fall In Love
    6. Smokin In The Boys Room
    7. Home Sweet Home
    8. Girls, Girls, Girls 
    9. Wild Side
    10. Dr. Feelgood
    11. Without You
    12. Kickstart My Heart
    13. Dont Go Away Mad (Just Go Away)
    14. Same Ol Situation (S.O.S.)
    15. Primal Scream
    16. Saints Of Los Angeles
    17. The Dirt (est. 1981)
    18. Dogs Of War
    19. Home Sweet Home (featuring Dolly Parton)

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

