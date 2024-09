Renaissance und Neuerfindung.

MISS MAY I kann auf eine beachtliche Geschichte zurückblicken. 2007 wurde die Band gegründet. 2009, als die meisten Bandmitglieder gerade einmal volljährig waren, veröffentlichte sie das Album "Apologies Are For The Weak". Aber moment, das ist jetzt 15 Jahre her, weshalb lese ich einen Artikel darüber? Zum 15-jährigen Jubiläum nahm MISS MAY I das Album nochmal völlig neu auf und lud für jedes Lied eine andere prominente Core-Band ein. Ob das für eine gute Platte reicht?



Der Veröffentlichung des Albums gingen turbulente Zeiten voraus. Anfang diesen Jahres wurde bekannt, dass die beiden Gitarristen B.J. Stead und Justin Aufdemkampe die Band verlassen und durch Elisha Mullins (ehem. WAR OF AGES) ersetzt werden. Im Juli verkündete die Band einen Vertrag bei Solid State Records unterzeichnet zu haben. Nach diesen ganzen Veränderungen war es wohl Zeit für eine Rückbesinnung und einen Neubeginn, symbolisiert durch die Wiederaufnahme des ersten Albums.



Doch was macht die 2024-er Version aus? Die Lieder und Texte sind logischerweise dieselben, wie schon 2009. Die Aufnahmequalität und der Mix sind besser, das Album klingt voller und kräftiger. Einen größeren Unterschied jedoch machen die eingeladenen Gäste. Diese bringen stets einen eigene Interpretation der alten Lieder mit und sorgen für die Frische, die ein derartiges Re-Release benötigt, um mehr zu sein als eine einfache Neuaufnahme mit besseren Aufnahmetechniken.



Auf dem zweiten Song 'Architect' ist Brian Wille von CURRENTS dabei, 'Tides' leiht Jake Luhrs von AUGUST BURNS RED seine Stimme und bei 'Forgive and Forget' sind die beiden Ryans von FIT FOR A KING mit am Start, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Mit vielen der Gäste hat MISS MAY I schon Geschichte geschrieben. Mit AUGUST BURNS RED und FIT FOR A KING hatte die Band beispielsweise bereits 2015 getourt. So ist das Album nicht nur Rückbesinnung auf die Gründungszeit, sondern kann als Auseinandersetzung mit der gesamten Geschichte der Band verstanden werden.



Wer das Original "Apologies Are For The Weak" mochte, dem wird vermutlich auch die neue Version gefallen. Für alle anderen kann das Album aufgrund der Gäste als Crashkurs für die US-Metalcore-Szene dienen.