Skandinaviens Punk-Rock-Supercombo mit einer vollständigen Rückblende.

MIDLIFE CRISIS wurde Anfang des laufenden Jahrtausends von einigen der bedeutsamsten Köpfe der jüngeren skandinavischen Rock & Roll-Szene ins Leben gerufen, hat sich anno 2004 zum ersten Mal gemeinsam ins Studio begeben, um einige der einflussreichsten Songs der 77er Bewegung neu einzuspielen und in den danach folgenden Jahren immer drei weitere EPs eingezimmert, deren Schwerpunkt ganz klar auf den Ursprüngen des internationalen Punk Rocks liegt. Neben BACKYARD BABIES-Mastermind Dregen, der um die Jahrtausendwende an jedem Schweinerock-Projekt mit Rang und namen beteiligt war, trifft man hier weiterhin auf Mitglieder von MARYSLIM, THE HELLACOPTERS und CRIMSON SHADOWS, die in Schweden seinerzeit die Speerspitze einer neuen revolutionären Bewegung bildeten und deren historischer Wert bis heute nicht hoch genug einzuschätzen ist. Könnte es also bessere Bedingungen für eine gemeinsame Band geben?

In der nun veröffentlichen Retrospektive, die alle Nummern der bisher veröffentlichten Scheiben beinhaltet, lässt sich diese Frage kaum einfacher beantworten, denn hier treffen die Vibes der britischen Szene Ende der Siebziger auf ein paar coole Classic-Rock-Elemente, bei denen Acts wie KISS und DEEP PURPLE ebenfalls eine gewichtige Rolle spielen, und schaffen gemeinsam eine Grundlage, die das skandinavische Retro-Pendant wunderbar mit der hohen Energie der SEX PISTOLS und einigen RAMONES-Highlights verbindet. Die Singalongs sind prächtig, der Sound ist original 70s, es regnet Schweißperlen noch und nöcher, und da auch der melodische Unterbau auf "45 Turns 33" keine weiteren Fragen aufwirft, muss man sich ernsthaft fragen, warum MIDLIFE CRISIS nur in einzelnen Sequenzen in Erscheinung getreten ist. Denn diese vermeintliche Supergroup hatte in den Jahren 2004 bis 2018 auf jeden Fall das Zeug dazu, so manche Bühne in Schutt und Asche zu legen - nur genutzt hat man diese Qualität leider viel zu selten.

Immerhin 14 Kompositionen stehen bis heute zu Buche, allesamt sind sie auf dieser Compilation zu finden, und jede einzelne von ihnen steigert die Lust auf weiteres Material dieses Quartetts, nicht wissend ob dies jedoch nur ein unerfüllter Wunsch bleiben wird. Denn der aktuelle Status von MIDLIFE CRISIS ist offensichtlich nicht "aktiv", dürfte es aber gerne wieder werden, wenn dabei schmissiger Rock & Roll wie in 'Here I Go And Here I Am', hochenergetischer Punk Rock wie in 'Vital Hours' oder einfach nur eine gesunde Retro-Rock-Abreibung der Sorte 'Silver Son Johnnie' herausspringen würde. Das ist zeitlos, das macht wirklich immens viel Freude, und zudem versohlt es auch spielerisch den Allerwertesten. Ein Gruß geht daher nach Schweden mit der klaren Aufforderung, dieser Rückschau gleich auch mal wieder neues Material folgen zu lassen. Und eine Tour wäre sicherlich auch eine feine Sache. Auf geht's also!