Mit Album Nummer Vier lässt MENTALIST nichts anbrennen!

Uiuiui, schon mit dem kurzen, aber knackigen Intro geht "Earthbreaker" richtig zur Sache. Darauf deutet auch schon das tolle Cover-Artwork hin, das erneut von Andreas Marschall (u.a. BLIND GUARDIAN, RUNNING WILD) gestaltet wurde. Die Hand des maskierten Bandmaskottchens "Mentalist", die die Erde zerquetscht, lässt ebenfalls nichts Gutes ahnen. Das schlägt sich auch in den meisten Titeln der Trackliste nieder, ohne überhaupt einen Ton gehört zu haben. Nein, so richtig fröhlich klingt das alles nicht. Es geht um die aktuelle Lage der Welt, sei es um Krieg oder die Umwelt und MENTALIST ist heutzutage nicht die einzige Band, die sich mit dieser Thematik beschäftigt.



Über die musikalische Belegschaft muss man keine Worte mehr verlieren, alle agieren spitzenmäßig wie schon auf den Vorgängeralben und Sänger Rob Lundgren kann mit seiner charismatischen Stimme bei mir auch wieder voll punkten. Ich muss es gleich wieder erwähnen: exzellentes Drumming während der ganzen Spielzeit. Der nächste Pluspunkt. Natürlich schlägt auch generell das knallharte Gitarrenriffing wieder zu Buche. Insgesamt ist MENTALIST diesmal etwas härter unterwegs, auch Robs Gesang erscheint mir härter und kratziger, eben passend zu den angesprochenen Themen.



Der rasante Track 'Earthbreaker' mit unglaublichem Drummming und harten Gitarrenriffs wird gefolgt vom etwas melodischeren 'March On Legionnaire' und direkt anschließend geht es mit 'Event Horizon' wieder richtig zur Sache. Dazu gibt es auch ein ziemlich cooles Video, das alle Studiomusiker voll in Aktion zeigt. Ziemlich nachdenklich wird es dann beim epischen, balladesken 'Millions Of Heroes'. Auch hier gibt es ein beeindruckendes Video gegen Krieg und einen Rob, der diesen Song in noch beeindruckenderer Weise interpretiert. Ja, da bekommt man schon Gänsehaut...



Mit einem hymnischen Gitarrensolo startet das eingängig-epische 'Lord Of A Wasteland', das bei mir tatsächlich Assoziationen zu BLIND GUARDIAN weckt. Hymnisch-rasant geht es mit 'All For One' weiter. Das anfängliche Uiuiui erhält mit dem rasanten 'Mistress Of Pain' wieder neue Nahrung, insbesondere auch durch das wegföhnende Drumming und das exorbitante Gitarrenriffing! Wenden wir uns als nächstem Track dem eingängigen, fast schon fröhlichen 'Monkey King' zu, dessen melodischer Refrain sich schell im Ohr festsetzt und mit Trommeln und Affengeschrei Urwaldfeeling hervorruft. Bleiben noch das galoppierende 'Together As One', das sich mit tollem Gitarenriffing im Ohr festsetzt und das eindringliche, leicht balladeske 'A New World', das direkt mit weiterem, einprägsamen Gitarrenspiel aufwartet. Somit beenden zwei quasi versöhnliche Songs ein Album, das nach einigen Durchläufen mehr und mehr Spaß macht.



MENTALIST hat es geschafft, eine weitere starke Scheibe zu veröffentlichen. Sowohl die Instrumentalfraktion als natürlich auch Sänger Rob Lundgren lassen keine Schwächen erkennen, ebenso wenig wie die Produktion. Man sollte "Earthbreaker" etwas Zeit widmen, umso besser kann man die Vielschichtigkeit der Musik erkennen.



Event Horizon







https://www.youtube.com/watch?v=Y-F2klUVgxc



Millions Of Heroes







https://www.youtube.com/watch?v=we8q68r-EFg





March On Legionnaire







https://www.youtube.com/watch?v=uwyXdX10AIw