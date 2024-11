Viel besser kann man eine Deluxe Edition nicht umsetzen.

Schaut man einmal durch einschlägige Foren in Bezug auf die Einordnung der MARILLION-Diskografie, dann landet "This Strange Engine" aus dem Jahr 1997 zumeist im Mittelfeld. Als Klassiker des Katalogs würde man den Silberling somit nicht unbedingt bezeichnen, dennoch habe ich persönlich eine sehr gute Beziehung zu diesem Langdreher, der mich auch heute noch musikalisch gänzlich abholt und mit 'Estonia' einen meiner liebsten MARILLION-Tracks beinhaltet. Entsprechend habe ich mich auch sehr gefreut, als earMUSIC kürzlich eine umfassende Reihen von Neuauflagen der britischen Progger ankündigte, wobei "This Strange Engine" in einer Deluxe Edition den Anfang macht.



Rein musikalisch muss man dabei zum regulären Album eigentlich nicht mehr viel sagen, denn sind wir mal ehrlich, ein wirklich schlechtes Album hat MARILLION bisher sowieso noch nicht veröffentlicht. Auch "This Strange Engine" ist eine teils verträumte, melodisch wunderschöne und prägnante Prog-Reise, die mich auch beinahe 30 Jahre nach dem usprünglichen Release bestens unterhält. Ganz besonders möchte ich euch dabei das bereits erwähnte 'Estonia', das flotte-beschwingte '80 Days' und den ausladenden Titeltrack ans Herz legen, der bei mir sogar ein paar wohlige GENESIS-Referenzen auf den Plan ruft. Einen guten Teil zur hervorragenden Unterhaltung trägt dabei auch der komplett frische Mix bei, den der Silberling in diesem Jahr erhalten hat und der klanglich noch einmal für große Sprünge sorgt. Dabei sind die Brillianz und die Höhen im Soundgewand deutlich ausgeprägter, was dafür sorgt, dass man die Details sämtlicher Instrumente noch einmal besser heraushören kann. Ebenso klingt der Gesang von Steve Hogarth für mich in diesem Remix nochmal etwas runder und sphärischer, was perfekt zum eher verträumten Songmaterial der Scheibe passt.



Wirklich interessant wird es aber wie gewohnt natürlich erst beim Bonusmaterial, wobei hier ordentlich aufgefahren wird. Auf der zweiten und dritten CD der Deluxe Edition bekommen wir nämlich ein komplettes Konzert serviert, das am 21. September 1997 in Grand Rapids mitgeschnitten wurde und satte sechzehn Songs umfasst. Ein guter Teil des Augenmerks liegt dabei natürlich auf den Songs des damals noch aktuellen Albums, wobei auch live erneut 'Estonia' und 'This Strange Engine' am meisten überzeugen. Klassiker der Marke 'Easter' oder 'Seasons End' dürfen aber natürlich auch nicht fehlen. Da die Aufnahme auch noch mit großartigem Klang daherkommt, muss ich mich doch fragen, warum es hier nicht schon längst ein separates Livealbum gab, denn diese Show ist schlicht und ergreifend fesselnd. Wer damit noch nicht genug Kaufargumente bekommen hat, dem wird auf dem vierten Silberling des Boxsets noch eine umfassende Sammlung von Bonustracks serviert, wobei wir es teils mit Unplugged-Versionen, Radio-Edits und längeren Fassungen bekannter Tracks zu tun haben. 'Man Of A Thousand Faces' kommt dabei direkt in drei Versionen zum Zuge, Bonuspunkte gibt es aber erneut für meinen Liebling 'Estonia' in einem packenden Unplugged-Arrangement. Auch die beiden Livesongs aus Paris ('Bell In The Sea' und erneut 'This Strange Engine') wissen in besonderem Maße zu gefallen.



Unter dem Strich bleibt dann auch nicht viel zu sagen, außer dass man mit "This Strange Engine (Deluxe Edition)" als MARILLION-Fan die Vollbedienung bekommt, die man sich von einem solchen Re-Release wünscht. Hier werden keine halben Sachen gemacht oder rumpelige Demos ausgegraben, sondern sämtliches Bonusmaterial hätte ich euch auch wärmstens ans Herz gelegt, wenn es als separate Veröffentlichung erschienen wäre. So sollte die Scheibe wohl sowohl für Fans, die im Besitz des Originals sind, als auch für Freunde der Briten, die noch eine Lücke im Regal zu schließen haben, auf den diesjährigen Wunschzettel fürs anstehende Weihnachtsfest wandern. Viel besser als in diesem Falle kann man eine Deluxe Edition nämlich nicht umsetzen.