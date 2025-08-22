MALEVICH - Under A Gilded Sun

Under A Gilded Sun

Mehr über Malevich

Genre:
Black Metal / Sludge / Post-Hardcore
∅-Note:
7.00
Label:
Church Road Records
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Blossom In Full Force
    2. Impasse
    3. Cross Of Gold
    4. Delirium And Confidence
    5. Illusion Never Changed
    6. Into Bliss
    7. A Sun That Only Sets
    8. If We Sing Towards the Heavens Maybe They'll Let Us In
    9. Supine, Under A Gilded Sun

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

