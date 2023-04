Kein Soundtrack für Drachentöter!

Der Bandname MACE 'N' CHAIN lässt erst einmal Episches mit einem Sword & Sorcery-Hintergrund vermuten. Da bin ich dabei. Der Titel des Debüts "Among Ancient Pillars" verstärkt diese Vermutung. Umso besser! Und das etwas archaisch anmutende Artwork verheißt ebenfalls nur Gutes. Dann ist zu lesen, dass Autoren wie J.R.R. Tolkien, Robert Jordan und Robert E. Howard die Texte inspiriert haben sollen und ETERNAL CHAMPION und VISIGOTH musikalische Referenzen seien. Da schrauben sich die Erwartungen in fantastische Höhen. Können diese nun erfüllt werden?



Nun, MACE 'N' CHAIN wurde Ende 2020 von David Nilsson, Sänger der schwedischen Death-Metal-Formation FERAL, gegründet und ist ein Ein-Mann-Projekt. Letztgenannte Information dämpft schon mal die Hoffnung auf einen außergewöhnlichen Langspieler, gehören doch Ein-Mann-Projekte nicht zu den von mir bevorzugten Kunstformen.



Verweist das Riffing zuweilen auf die schwedische Legende HEAVY LOAD, was natürlich gut ist, kann das offenbar computergenerierte Drumming nur bedingt überzeugen. Vor allem die Becken klingen zu Beginn eher wie ein Rascheln, was sich aber zum Glück bald verbessert. Ansonsten geht der Sound aber durchaus in Ordnung. Hörenswert sind vor allem Gitarre und Bass. Die Vorschusslorbeeren beginnen aber zu verdorren, wenn man sich näher mit dem Gesang beschäftigt. Im Ausdruck scheint sich David Nilsson an Gabriel Franco von UNTO OTHERS orientieren zu wollen, ohne jedoch brillieren zu können. Gerade bei den Schreien sind gesangliche Defizite festzustellen, auch an der Intonationssicherheit ist durchaus noch zu arbeiten. Wenn man als Hörer die Klinge zum epischen Gefecht geschliffen und sich gedanklich auf das Bad im Drachenblut vorbereitet hat, müssen gesangliche Heldentaten den Soundtrack bilden. Von Titanen wie ETERNAL CHAMPION oder VISIGOTH ist MACE 'N' CHAIN nicht nur stimmlich ein gutes Stück entfernt. Auch das Songwriting ist keineswegs zwingend und den Melodien geht die epische Fulminanz ab. Mehr als ganz gut sind die Stücke nicht. 'Bloodied Talons' oder 'Fountain Of Voices' können noch am ehesten als Anspieltipps durchgehen. Der Fall von "Among Ancient Pillars" zeigt deutlich, dass es nicht einfach ist, im Genre Epic Metal zu reüssieren.