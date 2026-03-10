LOST SOCIETY - Hell Is A State Of Mind

Hell Is A State Of Mind

Mehr über Lost Society

Genre:
Modern Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Nuclear Blast / Warner
Release:
06.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Afterlife
    2. Blood Diamond
    3. Synthetic
    4. Is This What You Wanted
    5. L'appel Du Vide
    6. Kill The Light
    7. No Longer Human
    8. Dead People Scare Me (But The Living Make Me Sick)
    9. Personal Judas
    10. Hell Is A Stat Of Mind

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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