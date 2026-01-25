Schleppender Start, aber dann...

LEAP DAY gehört zu den vielen extrem aktiven Acts der niederländischen Prog-Rock-Szene, die über die Jahre bereits massig Material angesammelt haben, bis dato aber noch nicht den ganz großen Wurf erreichen konnten. "When Gravity Wins" ist bereits der siebte Longplayer der 2008 gegründeten Combo und gleichzeitig ein entscheidender Wendepunkt, schließlich präsentiert man mit Roelof Beeftink einen neuen Sänger, der gleich auch mal versucht, der neuen Scheibe einen deutlichen, eigenen Stempel aufzudrücken, dabei aber auch Herausforderungen entgegensieht, die er definitiv nicht mit spielerischer Leichtigkeit meistern kann. Denn auch instrumental fährt LEAP DAY anno 2025 mächtig viel Spektakel auf und schafft zwischen der Aufregung symphonischer Arrangements und den wiederkehrenden introvertierten Parts einige gewagte Kontraste, die sich nicht immer sofort setzen, die aber auf lange Sicht ordentlich Salz in die Suppe kippen. Davon profitiert am Ende auch Beeftinks Performance.



Der Sänger hat im Opener 'VOID (Voices Over Infinite Disputes)' jedoch gleich mal einen schweren Stand, weil er in den bedächtigen Passagen sofort im Fokus steht und noch nicht jene Akzente zu setzen vermag, die das Material erfordert. Dass sofort einige Zweifel folgen, ist der natürliche Lauf der Dinge, doch spätestens im balladesken 'Winter' und im hinteren Teil von 'Viral Cage' kann der neue Frontmann unter Beweis stellen, dass ihm reichlich Charisma eigen ist und er den frisch besetzten Posten auch mit Leidenschaft auszufüllen weiß.



Unterdessen wird instrumental ausgiebig, manchmal auch fast schon ausufernd gezaubert. Das bereits genannte 'Viral Cage' ist eine unterhaltsame Achterbahnfahrt, 'Falling Star' streckt sich in monumentale Weiten und endet mit einer erneut starken Darbietung des jüngsten Bandmitglieds. 'Wrinkles' betont noch einmal den Sympho-Prog-Ansatz, den LEAP DAY hier weiter verfeinert. Im 22-minütigen 'Pride Before The Fall' setzt diese inzwischen extrem ambitionierte Combo einen persönlichen Meilenstein, desen einzelne Kapitel schlüssig und bewegend zusammengesetzt werden und als Grand Finale eines zunächst noch sperrigen, später aber gewaltigen Gesamtwerks mehr als bloß taugen. Da darf man auch gerne mal Attribute wie "überwältigend" in den Mund nehmen, die sich die Niederländer Stück für Stück, aber auch beharrlich erarbeitet haben!



Mit dem siebten Album scheint bei LEAP DAY die bislang größte Aufbruchstimmung zu herrschen. "When Gravity Wins" ist trotz anfänglicher Zweifel ein wunderbares Prog-Album geworden und hilft der Truppe hoffentlich auch, abseits der Heimat den Anker auszulegen. Verdient hätte die Band dies allemal!