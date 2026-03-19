LANSDOWNE - Wish You Well

Wish You Well

Auch im Soundcheck: Soundcheck 03/26

Mehr über Lansdowne

Genre:
AOR
∅-Note:
7.50
Label:
Odyssey Music Network
Release:
27.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Burn It Down
    2. Can't Wish You Well
    3. Make It A Lie
    4. Rescue
    5. Bury Me
    6. Now That You're Gone
    7. Four Wheel Freedom
    8. Here To Stay
    9. Feel You Coming
    10. Oxygen
    11. Release Me
    12. Safe Word (Bonus)

    Suche

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Artikel

    Login

    Neu registrieren