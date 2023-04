Klingt ja gar nicht so gruselig!

Mit dem Bandnamen musste ich erst einmal klarkommen. Mit etwas Nachforschung erklärt er sich dann aber doch schnell. In der Band aus Hannover und Hildesheim heißt niemand so, vielmehr wurde der Name Blattys Roman "Der Exorzist" entliehen - oder einem der Filme. Muss man wissen. Wie dem auch sei, LANKESTER MERRIN, also die Band, spielt nun keinen Horrorpunk oder Gimmick-Death-Metal, aber dann hätte sie sich vielleicht auch eher nicht nach einem Geistlichen benannt. Stattdessen spielen die Niedersachsen und die Niedersächsin sehr unaufgeregten Melodic Metal ganz ohne den heutzutage so beliebten "symphonischen" Überbau. Mit "Dark Mother Rises" legt man schon das zweite Album seit der Bandgründung 2019 vor.



Nein, im Line-Up findet sich nicht einmal ein Keyboard! Im Mittelpunkt steht also keine Effekthascherei (was aber auch zu dem Horror-Konzept gepasst hätte), sondern der Song an sich. Dabei setzt die Gruppe um Sängerin Cat Rogers natürlich auf viel Melodie, aber auch Fans von punktgenauen Riffs und Soli kommen auf ihre Kosten. Wobei LANKESTER MERRIN auf dem zweiten Album schon eher auf Nummer sicher geht. So richtig ausbrechen aus der düsterschönen Grundstimmung tut keines der acht Stücke. Die prägnante Stimme trifft auf eine Band, die im gehobenen Tempo musiziert und nach dreieinhalb bis viereinhalb Minuten mit Strophen, Bridge und Chorus ist der Song zuende. Ein bisschen wagemutiger ist der Abschluss 'Evil Lives Here', der fast sechs Minuten lang ist und modern-hämmernde Riffs präsentiert.



Ein bisschen mehr Mut würde ich der Gruppe für die nächsten Abenteuer also wünschen. Dafür könnte dann manch schwächerer Song wie etwa 'Bone Tomahawk' oder das zu poppige 'Perfect Illusion' gerne aussortiert werden. Und sonst? Naja, sonst ist eigentlich alles fein. Der Sound der Aufnahme im "Institut für Wohlklangforschung" in Hannover ist gelungen und Stücke wie der Opener 'We Ride The Storm' oder das hymnischere 'The Heathen' treffen voll ins Zentrum und mit Black Sunset/MDD als Label im Rücken dürfte LANKESTER MERRIN auch bei vielen Interessenten auftauchen.



We Ride The Storm

https://www.youtube.com/watch?v=FpUQOMH6sKo&t=1s