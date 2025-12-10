Gleich mit dem Debüt auf Augenhöhe mit der internationalen Konkurrenz.

Hier gibt es ein feines Stück Musik nachzureichen  zumindest für diejenigen, die mit dem Genre Melodic Hard Rock etwas anfangen können. Das Debütalbum von LAGUNA "The Ghost Of Katrina" erblickte ja bereits im Juli dieses Jahres das Licht der Welt. Das Artwork mit der Bezugnahme auf den Kult um Santa Muerte gibt bereits einen Hinweis auf die Herkunft der Band: LAGUNA kommt aus Mexiko, und zwar aus Torreón, Coahuila.



Dem Genre Melodic Hard Rock sind natürlich gewisse Grenzen gesetzt, aber LAGUNA schafft es, mit frischen Ideen und einer einwandfreien Performance zu glänzen. Einige Referenzen stellen sich auch bald ein: EDGE OF FOREVER, ONE DESIRE, NITRATE oder ART NATION. Dass es sich dabei um Combos handelt, die ebenfalls bei Frontiers unter Vertrag stehen, ist sicher kein Zufall. Freunde des gepflegten Bombasts sind sie alle. LAGUNAs Debüt wurde von Jimmy Westerlund (ONE DESIRE, GIANT) produziert, was das modern anmutende europäische Flair von "The Ghost Of Katrina" sicherlich erklärt. Das Schlagzeug tritt im Mix relativ deutlich hervor, aber auch die Keyboards prägen den Sound entscheidend.



Im Wahlfach Melodische Klangwelten gilt es, Lektion eins zu berücksichtigen: Du sollst nicht mit einem mittelmäßigen Sänger antreten, denn die Konkurrenz schläft nicht. LAGUNA braucht sich diesbezüglich keinerlei Sorgen zu machen, denn man verfügt mit Andrés Espada über einen ausgezeichneten Vertreter seines Fachs, welcher allein schon dafür sorgt, dass die Musik der Mexikaner sich von den zahlreichen mittelmäßigen Releases im Melodic Hard Rock angenehm abhebt. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass Andrés vielleicht in diesem Jahr die Neuentdeckung im Genre schlechthin ist.



Es braucht nur wenige Momente, um mit "The Ghost Of Katrina" warm zu werden. Nach dem zunächst atmosphärisch dichten und dann orchestral-bombastischen Intro folgt gleich der erste waschechte Hit mit 'Ghost Behind The Mask'. Die hohen Töne im Refrain sind schon ein echtes Highlight. 'Living On The Line' überzeugt durch den Groove und die Gitarrenarbeit. Etwas kantiger ist 'Punk Boy', bei dem auch Jimmy Westerlund mitgewirkt hat. Die Halbballade 'Wildfire' ist neben 'Ghost Behind The Mask' wohl der Hit auf dem Langspieler  durchaus einschmeichelnd im Chorus, aber mit viel Klasse. Im Komponieren eingängiger Refrains haben die Mexikaner eine besondere Begabung, denn das stellen sie auch beim treibenden 'Electric High' unter Beweis. 'Bring Back To Life' klingt im Kehrvers sogar ein wenig nach GHOST.



"The Ghost Of Katrina" ist ein beachtliches Debüt, das keinen Exotenbonus braucht, sondern mit der internationalen Konkurrenz absolut mithalten kann. Vor allem Fans der modernen Spielart des Melodic Hard Rocks sollten begeistert sein.