Recht generischer Black-Metal-Hassbatzen!

Die amerikanische Black-Metal-Combo KOMMANDANT, die schon seit 2004 besteht und seitdem vier Alben veröffentlicht hat, hat gleich zu Beginn diesen Jahres ihrer Discographie ein fünftes hinzugefügt: "Titan Hammer". Sie spielt relativ klassischen schnellen und durchgeprügelten Black Metal ohne wirkliche Verschnaufspause.



So fängt die Prozession mit 'The Arrival' an, das direkt mit einem rohen und zu dem Stil passenden Sound überzeugen kann, musikalisch aber nicht wirklich. Dazu ist der Song zu wenig packend oder mitreißend. Das ändert sich mit dem folgenden Titeltrack, dessen Melodien wenigstens etwas eingängig sind. Und so geht das dann über die komplette Albumlänge weiter, mit Ausnahme von 'Spannungsfelder', welches ein ruhiges Zwischenspiel ist, aber getrost auch weggelassen werden könnte.



Davon abgesehen wird das Album durch die relativ vielseitige Stimme des polnischen Keifers aufgewertet, der hier mal bellt, hier grunzt und dort mal flüstert - ganz in der Tradition von Attila Csihar. Auch das Drumming ist weitestgehend abwechslungsreich gestaltet (so viel Abwechslung wie für ein Album dieser Spielart möglich ist). So sind die obligatorischen Blastbeats noch immer klar in der Überzahl, aber manchmal wird auch ein etwas getragenener oder ein klassischer Thrash-Beat eingeworfen.



Als zweites Highlight neben dem Titeltrack stellt sich auch 'Siberian Overthrow' heraus, das durch genanntes gutes Drumming und auch einige gute Riffs überzeugen kann.



Bei der vorher genannten stilistischen Ausrichtung kommt schnell der Vergleich zu Genreriesen wie MARDUK oder DARK FUNERAL oder anderen Krachkombos wie DIOCLETIAN oder REVENGE auf, wobei KOMMANDANT es nie schafft, derartig majestätische Melodien auf Platte zu zaubern wie erstgenannte Bands, aber auch nicht ganz die Death-Metal-Elemente der zweitgenannten Bands umsetzt und somit irgendwie zwischen diesen beiden Gruppen steht.



"Titan Hammer" ist wahrlich kein schlechtes Album, kann aber selten durch einzelne Momente überzeugen, sondern eher über die gesamte Atmosphäre. Leuten, denen DARK FUNERAL manchmal zu glatt ist und REVENGE auf der anderen Seite zu krachig, können hier mal reinhören.