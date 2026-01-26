KIVISYDäN - Kuoleva Aurinko

Kuoleva Aurinko

Genre:
Symphonic Metal
∅-Note:
6.00
Label:
Inverse Records
Release:
17.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. lkusoitto: Kuoleman Kellot
    2. Varjoihin
    3. Palava Mieli
    4. Mustat Ruusut
    5. Välisoitto: Kuolema Seuraa Minua
    6. Suru
    7. Mies Ja Köysi
    8. Tähtien Taa
    9. Välisoitto: Toivo
    10. Sinulle
    11. Viimeinen Toiveeni
    12. Välisoitto: Uusi Kuu
    13. Kuoleva Aurinko
    14. Loppusoitto: Vapaus

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

