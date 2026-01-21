Undurchsichtiges Einerlei.

Im Vorprogramm von HYENA hat der schwarz gefärbte Proto-Punk der Jungs aus Oldenburg nicht sonderlich gut funktioniert, und auch auf der inzwischen bereits zweiten Scheibe hat KARLOFF arge Probleme, das ungestüme, meist recht unstrukturierte Material überzeugend anzupreisen, weil einfach keine wirkliche Linie zu erkennen ist. Dieses vorgeschobene Fazit findet leider über die Gesamtdistanz von "Revered By Death" immer wieder seine Bestätigung.



Die Norddeutschen kommen sicherlich herrlich unkonventionell zur Sache und lassen sich auch von keinen populären Strömungen treiben, bauen gleichzeitig auf einen sehr rauen, wenn auch nicht völlig der Garage entstammenden Sound und kokettieren gelegentlich sogar mit den räudigen Anfängen des Industrial Metal, ohne dies jedoch näher zu vertiefen. Doch all der dadurch angestaute Eigensinn kann bei KARLOFF nicht derart zweckdienlich entladen werden, sodass der hohe Energielevel auch gleich auf den kreativen Output übergreifen würde.



Zwar freut man sich immer wieder mal, wenn das Tempo zurückgeschraubt wird und einige Doom-Stafetten eingebaut werden ('Elisabetha's Revenge', 'When The Flames Devour You All'), doch die vermeintlichen Experimente können das Ruder auch nicht entscheidend herumreißen, weil "Revered By Death" einfach zu viele Positionen aufbietet, in denen Fragen offen bleiben. Sei es nun in den sperrigen Arrangements, den manchmal etwas orientierungslos wirkenden Riffkaskaden oder eben auch im wütenden, aber manchmal nicht sonderlich motivierten Gebell. Das kann man sich gerne mal geben, wenn man mal kurz ein paar räudige Kontraste zum Radioeinerlei im Hintergrund braucht, nicht jedoch, wenn man sich langfristig fordern oder unterhalten lassen möchte - denn dazu ist "Revered By Death" leider gar nicht geeignet.



Ich habe an dieser Stelle mein Bestes gegeben, wollte diese Band einfach auch gut finden, weil es im Labelprogramm von Dying Victims kaum eine Kapelle gibt, die mich in den vergangenen Monaten nicht begeistert hat. KARLOFF kann den hohen Standards der Essener Plattenfirma jedoch diesmal nicht gerecht werden und letzten Endes auch keine freudigen Gesichter zaubern - zumindest nicht mitdiesem Zweitwerk.