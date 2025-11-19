No way to slow down.

1971 erschien "Aqualung", das erste Album von JETHRO TULL, das - zumindest für mein subjektives Empfinden - nicht mehr in einem piefigen Sechziger-Jahre-Sound verharrte. Schon das wuchtige und sinistre Gitarrenriff, mit dem das Titelstück aufmachte, markierte diesen Sprung. Zugleich steckte das vielseitige Material der Scheibe das Feld für den individuellen TULL-Sound vom harten Rock über verspielten Folk bis hin zu Einflüssen aus klassischer Musik und anderen Richtungen ab.



2005 erschien "Aqualung Live". Kurz bevor die Band für etliche Jahre auf Eis gelegt wurde und Ian Anderson Alben unter eigenem Namen veröffentlichte, spielte sie - darunter der langjährige Leadgitarrist Martin Barre - eine Komplettdarbietung des Albums für die "Then Again Live"-Reihe von Sirius XM vor kleinem Publikum. Nun kommt dieser Mitschnitt mit leicht geändertem Cover und in remastertem Klang, aber ohne Bonusmaterial neu auf den Markt.



'Locomotive Breath' dürfte als bekanntestes Stück der Gruppe auf mehr oder weniger jedem Konzert gespielt worden sein. Auch das Titellied und 'Cross-Eyed Mary' kamen gelegentlich zum Live-Einsatz, jedoch andere Nummern der Platte hatten im Liveprogramm keine (große) Rolle. Hier wird nun also das gesamte Werk aufgeführt bis hinunter zu den kurzen folkigen Zwischenspielen. Ohne Anekdötchen und größere Ansagen lässt die Band einfach die Musik für sich sprechen und nimmt auch keine massiven Änderungen vor. Man kann ein paar Interpretationsunterschiede bei den längeren Stücken wie 'Aqualung' und 'My God' heraushören. Deutlich ist 'Mother Goose' ausgearbeitet worden. Was eher für einen neueren Höreindruck sorgt, ist die jahrzehntelange Routine von JETHRO TULL, die sich in dem präzisen, aber auch unangestrengten, flüssigen Vortrag zeigt. Und natürlich ist Ian Andersons Stimme im Laufe der Zeit gereift.



Die Neuausgabe von "Aqualung Live" erscheint als CD, als LP und digital. Die werkgetreue Livedarbietung eines bedeutenden Albums dürfte vor allem für große Fans von JETHRO TULL interessant sein, aber in irgendeiner Form sollte man "Aqualung" schon im Musikregal haben.