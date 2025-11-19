AEROSTATION - Rethink

Genre:
Progressive Rock
∅-Note:
7.00
Label:
Independent Artist Records (Just for Kicks)
Release:
19.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Dive
    2. A Distant Cry
    3. Life Is Calling
    4. Meet Me At The End Of The World
    5. The Wait Is Over
    6. Drive My Soul
    7. Life Is Too Short
    8. Fly Over Me
    9. Soulshine
    10. Run As The Sun Goes Down
    11. Messiah

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

