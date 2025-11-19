Pfostenfestival.

AEROSTATION ist eine der Spielwiesen des Italieners Alex Carpani, den man vor allem von seiner ALEX CARPANI BAND kennt, mit der er bereits sieben Alben veröffentlicht hat. "Rethink" ist dabei das zweite Album der AEROSTATION nach dem unbetitelten Debüt aus dem Jahr 2018. Das Alleinstellungsmerkmal von AERORSTATION ist, dass die Band ohne Gitarre auskommt. Jacopo Rossi spielt Bass, Gigi Cavalli trommelt und Alex Carpani spielt eine eigens für ihn entwickelte Keytar, also so ein Umhänge-Keyboard. Ich muss zugeben, dass mir das Fehlen der Gitarre gar nicht gleich aufgefallen ist, dafür sind einige Sounds der Keytar dann doch zu nah an echten Saitentönen.



Geboten wird bei AEROSTATION eine Mischung aus modernem Progressive Rock, Alternative Rock und leichten Crossover-Anleihen, die sich vor allem in kurzen Sprechgesang-Sequenzen zeigen. Als das erste Mal 'Life Is Calling' lief, war ich ob des plötzlich einsetzenden Sprechgesangs auch erst einmal etwas irritiert, aber tatsächlich fügt sich das sogar ziemlich gut in den Song ein und sorgt so für einen zusätzlichen Originalitätsbonus. Dazu ist auch die gesamte Präsentation von Artwork über Produktion auf einem hohem Niveau. Die Voraussetzungen für eine amtliche Überraschung sind also gegeben.



Dummerweise folgt das berühmte "aber" auf dem Fuße, denn das wichtigste Element, die Songs selbst, schafft es leider nicht den bisher hervorragenden Eindruck zu halten. Das liegt daran, dass diese zu wenig Nachhaltigkeit entwickeln. Obwohl das Album jetzt bald ein Dutzend Male lief, habe ich immer noch keine Melodien, Textfragmente oder gar ganze Refrains im Ohr. 'Drive My Soul' kommt dem noch am nächsten, hat allerdings nur einen starken Chorus zu bieten und fällt in den Strophen dafür etwas ab. Irgendwie habe ich die ganze Zeit den Eindruck, einer Fußballmannschaft zuzusehen, die das Tor nicht trifft, sondern reihenweise hochwertiger Chancen auslässt und immer und immer wieder am Torwart oder dem Pfosten scheitert.



Irgendwie macht die Band alles richtig, aber der letzte Kick fehlt dann eben doch. Und so liefert AEROSTATION mit "Rethink" eben nur ein gutes Album ab, obwohl ein echter Knaller durchaus in Reichweite gewesen wäre.