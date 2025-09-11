13 Minuten pure Energie!

Auf längere Releases haben die Herren von I, CURSED offensichtlich nicht allzu viel Bock. In der Vita stehen bis dato lediglich einige Singles, ein Split-Release und die im vergangenen Jahr veröffentlichte EP "Death Holograms", der jetzt ein weiteres Shortplay folgt - und das im wahrsten Sinne des Wortes. In schlappen 13 Minuten zelebrieren die Finnen einen gewaltigen Abriss, der jedoch nicht ausschließlich von temporeichem Grindcore, sondern auch von sehr straightem, Midtempo-Death beherrscht wird. Man mag es kaum glauben, aber in der Kürze der Zeit zeigt sich die Truppe erstaunlich abwechslungsreich und fügt dem deftigen Geballer Melodien, Breakdowns und reichlich Breaks hinzu, so dass man in einer knappen Viertelstunde gewissermaßen auch quantitativ einiges geboten bekommt. Das steigert das Interesse an "Heretic Onslaught" direkt mal massiv.



Stücke wie 'Disfigurement' und 'Funerary' schaffen gar spannungsvolle Momente, die zwar im Anschluss von einer gewaltigen Explosion niedergeschlagen werden, über das übliche Grindcore-Einmaleins allerdings weit hinausgehen. Auch 'Swarm' und 'Death Pays It All' machen mächtig Laune, zehren von ihrem punkigen Background und der damit verbundenen Energie und können auch in der radikalen Eile, die hier geboten ist, einen klaren Akzent setzen.



Wollen wir uns daher auch an dieser Stelle kurz fassen und hervorheben, dass "Heretic Onslaught" ein ziemlich fettes Geschoss geworden ist, mit dessen Material die Band nun endlich auch einen vollen Gig planen kann. Anschauen würde ich mir das gerne, denn dass I, CURSED mächtig viel Bewegung ins Auditorium bringen kann, daran besteht spätestens jetzt kein Zweifel mehr.