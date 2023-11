Ein Genistreich der düsteren Musik!

Für Album Nr. 2 haben sich die Finnen I HELVETE ein kontroverses Leitthema ausgesucht: Die Melodic-Death-Metal-Truppe beschäftigt sich mit der Zerstörung des Planeten und dem Preis der mangelnden Nachhaltigkeit, stellt dabei aber auch klar, dass am Ende lediglich eine elitäre Auslese überleben kann - und dass das Projekt klimaneutraler Globus zum Scheitern verurteilt ist.

Betrachtet man den durchaus pikanten gesellschaftspolitischen Hintergrund, fällt es zunächst einmal schwer, hier auch einen Link zum musikalischen Output der Skandinavier herzustellen, da I HELVETE den kompositorischen Schwerpunkt so richtig klassisch-finnisch besetzt. Vom Gitarrensound über die Black-Metal-Nuancen bis hin zum vielfältig ausgerichteten Unterbau entdeckt man viele Elemente, die man zwischen den alten AMORPHIS-Alben, den ersten beiden CHILDREN OF BODOM-Releases und der eher raueren Seite des finsteren Edelstahls nach Suomi-Rezeptur schon einmal irgendwo aufgeschnappt hat. "Yksi Yhteinen Yhteiskunta", der zweite Silberling in der noch jungen Geschichte der Band, erweitert dieses Fundament aber durchaus um einige Facetten, die einerseits mit ihrer brachialen Charakteristik die Extreme weiter ausloten, andererseits aber auch die symphonischen Bewegungen der Metal-Szene als verzweigtes Interessengebiet ins Spiel bringen - und gerade Letzteres bringt diesem Album dann auch seinen ganz besonderen Reiz.

Schon in der Vorab-Single "Uuden Ajan ABC' konnte I HELVETE die zentralen Kontraste der Platte vorstellen: Schwarzmetallische Basis-Arrangements treffen auf opernhafte Vocals mit all ihrem klassischen Background; radikale, aggressive Momente paaren sich mit purer Harmonie, und wenn man die Optimierung des Beauty/Beast-Spielchens immer mal gesucht hat, wird man unter anderem in diesem Track fündig - denn das ist definitiv die 2.0-Variante.

I HELVETE respektive "Yksi Yhteinen Yhteiskunta" auf diese Kombination zu beschränken, wäre jedoch fatal, weil die Vielfalt dieser Veröffentlichung über viel, viel mehr Grenzen hinausgeht. Die gesamte Palette der düsteren Musik mit all ihren Nebenschauplätzen ist Thema, verspielte, progressive Parts haben ebenso Platz wie straighte Arrangements und Fast-Forward-Attacken, Death Metal und seine finsteren Kumpanen bringen sich in einem steten Wechselspiel ein, und dass die Sache dann auch noch mit so vielen genialen Melodien unterlegt ist, bringt das Ganze schließßlich auf den Höhepunkt. I HELVETE kreiert ganz klar gehobene Kunst mit extremen Stilmitteln. Und das Geschenk, das die Finnen mit "Yksi Yhteinen Yhteiskunta" darreichen, kann man nicht mit ausreichend Dank begegnen. Denn selbst dafür ist diese Platte zu stark!

Anspieltipps: restlos alles