Von der Tribute-Kapelle zum bewegenden AOR-Act.

Wenn man bei den ersten Noten des neuen Albums von HUGO'S VOYAGE an JOURNEY denken muss, ist dies nicht dem Zufall geschuldet. Die beteiligten Musiker hatten unter gleichem Namen bis vor kurzem eine Tribute-Band am Start, mit denen sie der Legende huldigte, dann aber festgestellt, dass durchaus Potenzial für eigenen Stoff vorhanden ist. Letzteres kann man mit Blick auf "Inception" dann auch definitiv bestätigen. Die zwölf Songs bewegen sich zwar im definierten Fahrwasser und bereitem dem Zuhörer keine großen Überraschungen, zeichnen sich aber gerade im Bereich der handwerklichen Aufbereitung mit erstklassigen, leidenschaftlichen Darbietungen aus und können Steve Perry und Co. hier berechtigterweise auch bewusst nacheifern.



Gerade in der ersten Hälfte, in der es hin und wieder auch klare Querverweise Richtung SURVIVOR gibt, sammelt die Band einige Hits an, mit denen sie ihr Standing in der internationalen AOR-Szene sicherlich schnell wird etablieren können. 'Crazy What Love Can Do' und 'Sound Of A Broken Heart' empfehlen sich hier ebenso wie das rockigere 'Goin' Away'. Und auch im hinteren Abschnitt lauern mit I'll Be Around' und der Bandhymne 'The Voyage' weitere Hochkaräter, bei denen rasches Radio-Airplay kein großes Wunder wäre.



Erwähnenswert ist ferner, dass HUGO'S VOYAGE trotz einschlägiger Songtitel keine Balladenscheibe produziert hat, sondern eine gesunde Mischung aus knackigen Rocksongs und epischen, manchmal auch ruhigeren Nummern anbieten kann, die sich dem gängigen Schmalz weitgehend entziehen. Lediglich in 'September Love' trieft es ein wenig pathetisch, ansonsten ist auch dieses Kriterium absolut im Rahmen. Letztendlich kann man daher auch Glückwünsche aussprechen. Im hart umkämpften AOR-Business kommt es manchmal nur auf Kleinigkeiten an - und hier zeigt HUGO'S VOYAGE die entsprechende Souveränität und ein richtig tolles Gespür für emotionales Songwriting.



Anspieltipps: Don't Wanna Live Without Your Love, Sound Of A Broken Heart, The Voyage