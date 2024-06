Heilige Mutter - sie ist wieder da!

HOLY MOTHER gehört schon lange zu den US-Metal-Bands, die so ein Stück weit unter meinem Radar fliegen, dabei durfte ich das letzte Album der Band sogar rezensieren. Und ich meine, dass ich das auch ganz gut fand. Ein kurzer Check bestätigte, dass die Erinnerung passt: Ich habe "Face This Burn" 8 Punkte gegeben. "Rise" ist jetzt das siebte Album der Truppe aus Long Island, New York, und wenn man das ganz nette, aber nicht weltbewegende Artwork angeschaut hat, dann kann man sich auf die Musik einlassen.



Wie mir schon beim letzten Mal aufgefallen ist, ist die Musik von HOLY MOTHER wirklich eigenständig! Es gibt Einflüsse aus dem europäischen Metal (die HELLOWEEN-Schule), aus dem symphonischen Metal (die Chöre!), aus dem groovigen Bereich (MACHINE HEAD) oder aus der Industrial-Ecke (ja, leichte Einflüsse nehme ich wahr) - und trotzdem ist es immer eindeutig amerikanisch geprägter Power Metal. Das liegt natürlich auch ganz stark an Fronter Mike Tirelli, den sicher viele von MESSIAH'S KISS kennen. Ich denke eher an seine großartigen Werke bei JACK STARR'S BURNING STARR. Man, war das damals stark! Es zeigt aber auch, wie lange der Mann im Geschäft ist, denn immerhin sind diese Alben etwa so alt wie ich.



Auch die Gitarrenarbeit auf der Scheibe überzeugt sehr - zudem sind die Gitarren extrem fett produziert und entwickeln eine ziemliche Durchschlagskraft. Das Schlagzeugspiel wirkt dagegen auf mich manchmal etwas austauschbar, nicht schlecht, aber eben doch ziemlich unspektakulär. Jim Harris, der das Schlagzeug noch eingespielt hat, ist mittlerweile auch ausgestiegen.



Was der Scheibe noch gut getan hätte wäre eine etwas höhere Hitdichte. Ich denke aber, dass die Songs mit der Zeit noch etwas gewinnen werden und vor allem live wirklich Energie mitbringen. Ob es die heilige Mutter auf unsere deutschen Bühnen schaffen wird? Ich hätte jedenfalls Bock drauf! Insgesamt bleibt eine sehr ordentliche Scheibe, bei der aber immer wieder auch der Eindruck entsteht: da wäre noch ein klein bisschen mehr drin gewesen.



Anspieltipps: Down, Interventionist