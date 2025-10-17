Schmutziges Stoner-Gedresche!

Die grundsätzliche Formel des aufgefetteten, dreckigen Stoner Rocks haben die Musiker von HIGH ON WHEELS zweifelsohne verinnerlicht; die Band nimmt ihre Songs live auf, setzt auf schmutzige Gitarrensounds und generiert die Wüstenaffinität nicht nur durch thematisch angelehnte Stücke wie 'Arrakis'. Was dem neuen Silberling der Franzosen jedoch manchmal noch abgeht, ist der Transfer von räudiger Energie und kompaktem Songwriting - denn an manchen Stellen des neuen Albums hat die Truppe aus Paris noch ein paar unnötige sperrige Fragmente eingebaut, die den Drive der Platte zumindest leicht beeinträchtigen.

Während straighte Rocksongs wie der Opener 'Get Down' oder die erste Auskopplung 'The Monkey Who Dipped His Balls In My Whiskey' noch ordentlich losrocken, verrennt sich die Band in längeren Nummern wie 'Lost In Space' und eben 'Arrakis' in ambitionierten, aber dennoch nicht immer bestens aufeinander abgestimmten Arrangements, in denen der Rotz gerne mal gegen eine unnötige Komplexität ausgetauscht wird, die zwar für die Ambitionen von HIGH ON WHEELS sprechen, den furztrockenen Wüstensound aber nicht mehr so energiegeladen rüberbringen wie das kompaktere Material. Dass man die Songdauer strecken kann, dabei aber dennoch den Groove nicht unterbrechen muss, zeigen indes Nummern wie 'Black Sands' und 'Wolf & Dog', die Freunden von KYUSS und FU MANCHU bestens reinlaufen dürften.

Bei lediglich sieben Nummern sind zwei kurze Ausreißer jedoch nicht einfach zu vernachlässigen, so dass "The Monkey" in der B-Note auch leichte Abzüge verdient. Nichtsdestotrotz ist der reine Stoner-Sound der Franzosen durchaus bemerkenswert und beachtlich. Dennoch sollte die Band irgendwann auch mal den nächsten Schritt machen, schließlich ist sie schon seit rund zehn Jahren am Start und immer noch im Underground aktiv. Die neue Scheibe hat viele gute Ansätze und fünf richtig starke Songs. Ob das aber ausreichen wird, um endlich auch in der internationalen Stoner-Community wahrgenommen zu werden, muss die Zeit zeigen.