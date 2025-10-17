HIGH ON WHEELS - The Monkey

The Monkey

Mehr über High On Wheels

Genre:
Stoner Rock
∅-Note:
7.00
Label:
Klonosphere
Release:
17.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Get Down
    2. The Monkey Who Dipped His Balls In My Whiskey
    3. Lost InSpace
    4. Sinking Too Much
    5. Black Sands
    6. Wolf & Dog
    7. Arrakis

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

