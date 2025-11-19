HEAVY PETTIN - Rock Generation

Rock Generation

Mehr über Heavy Pettin

Genre:
Hard Rock
∅-Note:
7.50
Label:
Silver Lining
Release:
24.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Rock Generation
    2. Faith Healer (Kill My Demons)
    3. Brother Sister
    4. Oblivion
    5. Mother Earth
    6. X-Rated
    7. Bullets And Pills
    8. Line In The Sand
    9. Live UR Best Life
    10. This Life

