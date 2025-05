Der MONOLORD-Musiker erneut auf bewegten Abwegen.

Noch vor Beginn der Pandemie hatte MIKA HÄKKI die Entscheidung getroffen, losgelöst von seiner eigentlichen Kapelle ins Solo-Business einzusteigen und sich dort auch auf eine ganz andere Art und Weise zu verwirklichen. Während er bei MONOLORD eher die Doom- und Stoner-Fraktion befriedigt, geht es unter eigener Flagge eher in Richtung Singer/Songwriter, ergänzt mit einem Schuss Country und dezente Indie-Rock-Fragmenten.



Während Covid-19 in Europa alles still legte, besann sich Häkki schließlich immer stärker auf seine Soloaufgaben, steuerte neues Material nach und nutzte auch die Pause seiner Band, um noch weiter und tiefer in melancholische Traumlandschaften abzutauchen, die ihm mit dem Release von "Vemod" (2022) auch in der skandinavischen Heimat einen Achtungserfolg einbrachte. Drei jahre später hat Häkki mit "Mørker" eine weitere Scheibe am Start, die sich in ihrem Kern kaum vom direkten Vorgänger unterscheidet, aber auch qualitativ das hohe Level bestätigen kann. Dies nicht nur in jenen Momenten, in denen der schwedische Künstler es betont relaxt oder gar balladesk angehen lässt.



Doch es sind einmal mehr exakt diese Augenblicke, in denen die Zeit um einen herum stillzustehen scheint, die auch "Mørker" so eindringlich und bewegend erscheinen lassen. Die Atmosphäre ist in solchen Stücken wie dem sinnbildlich betitelten 'Time Stood Still'und 'Another Reason To Stay' von einer durchdringenden Intimität geprägt, Häkkis markante Stimme geht sofort unter die Haut, und wenn schließlich auch noch die Indie-Gitarren ihren sanften Schleier über die Songs legen, ist man regelrecht verzaubert. An aanderer Stelle gibt es kurze Ausflüge in anverwandte Sparten, aber eben auch eine vermeintliche Hommage an THE DOORS in 'Couch Anthem', Nachenkliches in 'When You're Old' und Einprägsames in 'Take This Light Away' und 'Weighted Daze'. Die Stimmung ist wechselhaft, die Performance ebenso, doch der homogene Charakter des Albums bleibt problemlos erhalten, weil nicht nur das wunderschöne Organ des Sängers, sondern auch die grundlegende Atmosphäre so berauschend schön ist, dass man ohnehin mit beiden Ohren an den Boxen klebt.



Zugegeben: Bei MONOLORD hat mir MIKA HÄKKI bis dato nicht so gut gefallen, was aber auch damit zusammenhängen mag, dass die Band bisher noch keine echten Highlights hat hervorbringen können. Ganz anders sieht es beim Solowerk des schwedischen Musikers aus. "Mørker" ist bereits der zweite kleine Meilenstein und einer der coolsten Singer/Songwriter-Releases im Hier und Jetzt!