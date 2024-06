Verträumte Elektronik mit feinem Ambient-Anstrich.

Industrial? Da denkt man direkt an aufgeweckte Drone-Spielereien mit verrückten Wendungen und abgefahrenen Krachsegmenten. Allerdings liegen die Fakten bei H E X ein wenig anders, das schweizerische Elektro-Ensemble setzt die Schwerpunkte bei sphärischen Ambient-Sounds und verspielten, aber dennoch nicht sonderlich aufgeblähten Synthie-Arrangements und erzeugt dabei sehr kontrastreiche Stimmungen, die von elegischen Gefühlen bis hin zu fast schon Horror-affinen Soundscapes reichen und den psychedelischen Charakter des Material schließlich doch irgendwie formen, wenn auch auf eine eher unkonventionelle Art und Weise.

"H E X", das selbst betitelte Debüt der schweizerischen Combo, erinnert dabei oftmals an die etwas verträumteren Parts im TANGERINE DREAM-Katalog, nimmt aber auch einige krautige Elemente auf, die an dieser Stelle eben durch die Synthies und nicht von akustischen Gitarren getragen werden. Minimalismus ist dabei eine wichtige Waffe, selbst in den ansatzweise orchestral arrangierten Parts, die ihre Wirkung nur deshalb nicht verfehlen, weil die Detailverliebtheit von H E X sich nicht durch opulente Aufbereitungen definiert. Stattdessen werden in kleinem Rahmen Fakten geschaffen, die schließlich für eine Menge Nachhaltigkeit sorgen und den Ambient-Kosmos der Musiker dennoch so gewaltig erscheinen lassen, als würde hier ein ganzes Soundtrack-Ensemble die Waffen angelegt haben.

Die wechselhafte Stimmungslage ist am Ende jedoch das stärkste Argument, sich an dieses Album zu binden. H E X offenbart intensive Klangerlebnisse mit dezenter Elektronik, entwickelt verborgene Melodien, die sich nach und nach an die Oberfläche wagen und dort für Begeisterung sorgen, bleibt aber im Kern sehr introvertiert und undurchschaubar - und weiß diese Fähigkeit immer wieder gewinnbringend auszuspielen. "H E X" ist eigentlich als EP konzipiert, kann bei einer Spielzeit von knapp 35 Minuten aber auch schon als vollwertiges Event betrachtet werden. Bei Bandcamp gibt's den kostenlosen Download. Mehr Service geht nun wirklich nicht!

Anspieltipps: Process, Highrise